Čačić: Predsjedničina izjava o kolačima je van svake pameti, to je znak panike

Varaždinski župan i predsjednik Reformista Radimir Čačić bio je gost televizije N1. Komentirao je kampanju za predsjedničke izbore, kao i pojedine kandidate.

"Izjava o kolačima je bila izvan svake pameti, to je znak panike. Predsjednik države je institucija. To je jedina institucija kojoj sadržaj daje osoba. Predsjednica je mrtva. Kao poruka je nestala", dodaje.

"Ima jedno pravilo u politici koje glasi otprilike ovako - to je to pravilo snowballa - uspjeh je teško zaustaviti, ali je nemoguće zaustaviti neuspjeh. Kad stvari krenu nizbrdo, čak i kad ne kažete nešto izrazito loše", ističe Čačić za televiziju N1.

Osvrnuo se i na predsjedničinu izjavu da se ne želi sučeljavati i da želi svoj program staviti u fokus. "Nitko nema pojma što je program predsjednice, niti je bitno. To je sasvim beznačajno. Program predsjednice je program HDZ-a", kazao je.

"Ono što radi Milanović nije dovoljno dobro. Slogan je odličan - mi želimo biti normalna Hrvatska. Ali nedovoljno se u stvarnoj poruci da tu poruku da želi biti pravobranitelj Hrvatske pretvara u stvarne poruke. Milanović je bio najbolji student na Pravnom fakultetu, završio je postdiplomski u Bruxellesu. On ima svu legitimaciju, on nedovoljno to naglašava. Ovog trenutka predsjednik Vrhovnog suda se bira isključivo i samo na prijedlog predsjednika države. Ako predsjednik države ne predloži kandidata, nema izbora. Milanović se ne treba miješati u rat na desnici", dodaje.



"Kad Škoro veli ja sam HDZ, naravno da to ni na koji način nije istina. Ja osobno sam cijenio Tuđmana i cijenim ga i sad. Postoji strahovito ozbiljna opasnost da pobjedom Škore pada Plenković i dolazi do potencijalne ultradesnice. Škoro predsjednik države, tvrda desna Vlada i mi ulazimo u sindrom Poljske", naglašava Čačić.



Smatra kako pad Kolinde Grabar-Kitarović te rast Miroslava Škore vrlo lako može dovesti do pozicije da Zoran Milanović ne uđe u drugi krug.