Čačić otkrio koja mu je najznačajnija reforma koju je Vlada napravila

Ministar uprave Ivan Malenica u Varaždinu je u ponedjeljak održao sastanak o povjeravanje poslova Ureda državne uprave Varaždinskoj županiji, a župan Radimir Čačić to je ocijenio najznačajnijom reformskom mjerom ove Vlade

Za to je, rekao je, bilo potrebno donijeti novi Zakon o sustavu državne uprave, koji je stupio na snagu 18. srpnja, a u sljedećem razdoblju pripremaju se izmjene 66 zakonskih akata.

Zadovoljstvo je potvrdio župan Čačić, koji je ovu mjeru ocijenio kao najznačajniju u mandatu ove Vlade.

"Svašta se naziva reformama, pa i stvari koje ni 'r' od reformi nemaju. Nije to samo karakteristika ove Vlade. Često vlade imaju tu sklonost, pa i one u kojima sam i ja sudjelovao. Ali, ovo je ozbiljna reforma“, kazao je Čačić, koji smatra da županije do prije nekoliko godina i mogućnosti povlačenja sredstava iz EU fondova nisu imale financijske snage.

"Ovih dvjestotinjak različitih javnih ovlasti koje dolaze u ingerenciju županija daju jedan sasvim novi zamah da se dalje ide u dobrom smjeru, ali veliki korak je napravljen i siguran sam da će građani imati velike koristi“, zaključio je Čačić.

Zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima na pripremi predaje poslova iskazao je i predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji Miljenko Plukavec. U Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji trenutno je 112 državnih službenika.

"Uvjete za odlazak u mirovinu ima 56 zaposlenika. Od 56 njih 36 se izjasnilo da bi primilo otpremnine i smanjio bi se broj ljudi koji bi prilikom spajanja prešao u Varaždinsku županiju", kazao je Plukavec.