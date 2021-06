Čačić otvoreno zaprijetio Plenkoviću: Prekidamo suradnju na nacionalnoj razini ako će surađivati s ljudima s optuženičkih klupa

Predsjednik stranke Reformista Radimir Čačić u večerašnjem je HTV-ovom Dnevniku optužio HDZ da su iznevjerili dogovor za lokalne izbore te im zaprijetio prekidom suradnje na nacionalnoj razini ako budu surađivali s ljudima s optuženičkih klupa, ciljajući na bivšeg gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka.

Čačić je u Dnevniku rekao da je Andrej Plenković njega prvog zvao izvan HDZ-ovog kluba kad je formirao vladu. Rekao je da su jedino tražili projekt brze pruge Zagreb-Lepoglava-Varaždin-Čakovec. - Rekao je "da", ušlo je to i u program Vlade, rekao je Čačić.

Čačić je rekao da je dogovor brutalno prekršen uključivanjem osuđenih kriminalaca u kampanju te da je HDZ povukao apsolutno nevjerojatan i sulud potez.

- Probili su tu liniju razlike između regionalnog i nacionalnog, spojili su te dvije stvari pokušavajući Reformistima i meni nanijeti štetu porukom: "On je loš jer podržava Plenkovića". To je direktno udar na Plenkovića i ako on to ne razumije, ne znam, rekao je. Iza te priče su oni koji bi ga htjeli maknuti.

Upitan je li legitimna većina sada sporna i jesu li i dalje spremni biti partner HDZ-u u Saboru, Čačić je odgovorio: - Vrlo jasno smo rekli, sve ono što smo dogovorili, očekujemo sad jasno, jer dosta je toga, jasno rokove kad ide ta pruga...

Hoće li dignuti ruku za rebalans: - O programskim stvarima, ako se bude poštovalo na nacionalnoj razini, da, ali smo dodali tome jedan uvjet, jer su sami prekršili sporazum o lokalnim i regionalnim izborima - ne želimo vidjeti, nigdje, ni na gradskim razinama, kada govorimo o Varaždinu, ni na skupštinskim, županijskim, niti da štapom dotiču one koji su na optuženičkim klupama, s kojima su radili sve ovo do sada, jer su to prošli put napraviti. Sad više ne. Ako to naprave - fala dečki, rekao je Čačić.