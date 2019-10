Čačić: HNS nema snage maknuti se iz fotelja za koje su se prodali

Predsjednik Narodne stranke – Reformista i varaždinski župan Radimir Čačić izjavio je u četvrtak u Varaždinu da se HNS nema snage maknuti se iz fotelja za koje su se, kako je rekao, prodali

Na konferenciji za novinare, koju je sazvao dan nakon što su HDZ i HNS postigli dogovor vezan uz spor oko povišice plaća i koeficijenata učiteljima i profesorima, najnoviji potez svojih bivših stranačkih kolega ocijenio je kao 'ritualni kazališni igrokaz u kojemu veliki plesač drži u rukama malu lutku koja radi ono što on hoće'.

'Jedan prilično brutalan izraz apsolutno definira poziciju HNS-a u Vladi, a izrekao ga je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je kazao da - što se tiče HNS-a i njihovih prijetnji o izlasku iz Vlade - njih će Plenković samo korbačem moći potjerati', rekao je Čačić.

Dodao je kako svi koji se bar malo razumiju u politiku to znaju te da nitko ne sumnja da postoji druga mogućnost.

'Neki pristojniji i malo naivniji ljudi su možda pomislili da sada, kad se približavaju neki izbori i HNS vidi da ga više nitko uopće ni ne prepoznaje, ta stranka stvarno ima neke snage da se maknu iz tih fotelja za koje su se prodali, ali vidi se da od toga nema ništa', rekao je predsjednik Reformista i podsjetio na, kako je rekao, slične igrokaze vezane uz postavljanje HOS-ove ploče u Jasenovcu, priču s udžbenicima, stanje u Ini.

U vezi sa štrajkom prosvjetara obrušio se i na premijera Andreja Plenkovića te ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak.

'Da su postupci premijera Plenkovića neprimjereni i da se ne snalazi, to je neupitno. Kao Djed Mraz dijeli milijarde, a da neke od sindikalnih središnjica nisu temu ni otvorile ni išta zatražile. No, nije u pitanju, kad su novci građana Hrvatske u pitanju, eto i vama, svima šest posto', rekao je Čačić, ističući kako nitko ozbiljan to nikada ne bi učinio.

Također je rekao kako mu je razumljivo da sindikati nastavljaju sa štrajkom, uz zahtjev za uravnoteženjem koeficijenata, na što, istaknuo je, imaju pravo, ali druga je stvar u kojoj mjeri.

'Rješenje je uravnotežiti koeficijente, a to je ministrica Divjak mogla učiniti i prije šest mjeseci, godinu dana, prije dvije godine, ali nije učinila ništa. Vlada je sad obećala da će to napraviti do šestog mjeseca sljedeće godine, a ako ne napravi, ipak će za dva posto povisiti koeficijente. Ako mene pitate, ja bih se sada ovdje kladio da Vlada to napraviti neće', istaknuo je Čačić.

Prijavit ćemo i OLAF-u

Predsjednik Reformista komentirao je i poreznu reformu, ocjenjujući da je sjever Hrvatske opet prošao najgore.

'Mi smo svjesni, a znamo da je i Vlada svjesna da to njihovo prodavanje magle i ta demagogija da će se sad mladima nešto povisiti plaće, to će biti plaćeno samo iz našeg novca, niti kune iz državnog proračuna, samo iz proračuna gradova, općina i županija, i to će nas koštati 800 milijuna kuna', rekao je varaždinski župan.

Istaknuo je da se 40 posto onoga što je država prošle godine dala jedinicama lokalne samouprave sada uzima, a Varaždinskoj županiji uzima se sve. Dodao je da su najgore prošli gradovi Čakovec i Varaždin te Varaždinska županija.

'Ne uzimajte nam taj novac, ovdje bi sva djeca za te novce dobila besplatne vrtiće', poručio je Čačić i ponovno podsjetio na dug države županiji za izgradnju škola po modelu javno-privatnog partnerstva koji, kako je rekao, iznosi više od 49,4 milijuna kuna, te na oduzetih više od 18 milijuna kuna mogućeg financiranja projekata iz domicilne komponente. Rekao je da je za bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac sve bilo u redu.

'Sada za dio ovoga imamo direktne dokaze da se postupalo protuzakonito. Je li netko primio novac, ili je politički pritisak, nesposobnost, u to ne ulazimo. Javno kažem, ako se to ne ispravi, ne samo da ćemo to prijaviti našim institucijama, nego ćemo prijaviti i europskom Uskoku koji se zove OLAF', zaključio je predsjednik Narodne stranke – Reformista Radimir Čačić.