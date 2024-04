Butković zaželio Milanoviću laku noć: 'Ne moraš se više truditi...'

„To što je napravio Butković i Madame de Pompadour Rimac, to je trgovanje utjecajem. Radi manjih stvari su ljudi išli godinu dana u zatvor. On je trgovao utjecajem, s pozicije ministra je vršio pritisak na poduzeće koje radi s njegovim ministarstvom da zaposli Rimčekinog, ne znam, pašanca, sa sela netko tamo njezin. To je krivično djelo i zato je živčan i divlja”, rekao je Milanović.

„Kad ti neko kaže da si pod sankcijama EU, da si, ne znam, Putinov prijatelj, to ljudima smeta i to mora biti istina, a ako nije istina, utuživo je. S obzirom da taj čovjek ima novca i da ga ja poznam, a doći ćemo do toga tko ga još pozna, on će ih proganjati kao vraga grešnu dušu iz Amerike”, kazao je.

Dodao je i da će kad ih se 'dočepaju' njihovi odvjetnici to biti 'gore nego sankcije Rusije'.

„Ostat će bez krčme, bez krave, bez magarca, bez kamiona, bez svega što ima. Sve će mu uzeti. Zato što kleveće ljude”, rekao je predsjednik.

