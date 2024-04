Milanović s Butkovićem 'lijepo živio četiri godine': 'Sad će ostati bez krčme, krave... svega'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je iz Pregrade odgovorio na optužbe ministra Olega Butkovića da je 'trgovao utjecajem i pogodovao rođaku koji je pod sankcijama da otvori bankovni račun' poručivši Butkoviću da je oklevetao čovjeka, što je kazneno djelo, te da je zato 'živčan i divlja'

Milanović je izjavio kako je čekao 24 sata da Butković shvati što je napravio. „Oklevetao je čovjeka kojeg je odmah nakon toga u duplom pasu Večernji list prokazao i napisano je njegovo ime. Međutim, radi se o tome da taj čovjek koji je hrvatski i američki državljanin nikada nije bio pod europskim sankcijama. Ni dana”, rekao je predsjednik. „To što je napravio Butković i Madame de Pompadour Rimac, to je trgovanje utjecajem. Radi manjih stvari su ljudi išli godinu dana u zatvor. On je trgovao utjecajem, s pozicije ministra je vršio pritisak na poduzeće koje radi s njegovim ministarstvom da zaposli Rimčekinog, ne znam, pašanca, sa sela netko tamo njezin. To je krivično djelo i zato je živčan i divlja”, rekao je Milanović. Naglasio je da je Butković 'ozbiljno oklevetao čovjeka kojem je to velika reputacijska šteta'.

„Kad ti neko kaže da si pod sankcijama EU, da si, ne znam, Putinov prijatelj, to ljudima smeta i to mora biti istina, a ako nije istina, utuživo je. S obzirom da taj čovjek ima novca i da ga ja poznam, a doći ćemo do toga tko ga još pozna, on će ih proganjati kao vraga grešnu dušu iz Amerike”, kazao je. Dodao je i da će kad ih se 'dočepaju' njihovi odvjetnici to biti 'gore nego sankcije Rusije'. „Ostat će bez krčme, bez krave, bez magarca, bez kamiona, bez svega što ima. Sve će mu uzeti. Zato što kleveće ljude”, rekao je predsjednik.

Milanović je kritično govorio i o 'čovjeku koji se predstavlja kao predstavnik vlasnika Večernjeg lista', kojeg je nazvao 'raskalašenim i nemoralnim popom bez čije se suglasnosti u Večernjem ne može objaviti ni osmrtnica'. „Ili je taj pop išao kod čovjeka koji je pod sankcijama, cijelo vrijeme se družio s Putinovim slugama ili je namjerno lagao. I to će morati objasniti. Ima u pravnom sustavu, pa čak i ako se mora američki pravni sustav uključiti, ima lijeka protiv takvih divljaka. Butkovića nitko nije vukao za jezik. Mi smo lijepo i nježno živjeli on i ja četiri godine, klonio me se i onda se odlučio baciti kao pile u ono što ostane iza krave i tu je gdje je”, izjavio je Milanović.

Butkovića je nazvao 'simpatičnim sitnim lopovom kojeg nitko nije shvaćao ozbiljno', ali da je sve bilo jasno kada je objavljena njegova komunikacija s Josipom Rimac.

