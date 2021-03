Butković s Obersnelom obišao gradilište u Rijeci, pa opleo: Župan Komadina se već dulje vrijeme kiti tuđim perjem

Ministar prometa Oleg Butković izjavio je u četvrtak u Rijeci da župan Zlatko Komadina nije pozvan u današnji obilazak gradilišta ceste od luke do obilaznice jer županija nije sudjelovala u tom projektu, a ocijenio je i da se Komadina "već dulje vrijeme kiti tuđim perjem", što nije korektno

"Imao je tiskovnu konferenciju, koju sam jutros vidio u 'Novom listu', gdje je prezentirao lučke projekte u ovoj županiji. Ni jednom riječju nije spomenuo Ministarstvo mora, a mi te projekte financiramo u 100-postotnom iznosu - europske, znači europska sredstva koja su dodijeljena lučkim upravama idu preko Ministarstva mora, a još 15 posto ide preko Ministarstva mora", rekao je Butković.

Ocijenio je da je jučer bila predstava, kako zna da su uskoro izbori te da njega nije trebalo spominjati, "ali je trebalo spomenuti one koji su najzaslužniji da se ti projekti provode".

"Župan Komadina se već dulje vrijeme kiti tuđim perjem", istaknuo je Butković i dodao da ga dugo poznaje i da se suzdržavao, nije htio ulaziti u bilo kakve rasprave jer je bitno da se gradi i stvara, ali jučer se razočarao. Rekao je kako je Komadina "radio jedan ozbiljan projekt u životu, to je Marišćina, i to smrdi".

"Oni jesu pripremali te lučke projekte. Uvijek sam pozivao na suradnju i nisam dijelio ljude po strankama. Što se tiče sredstava, kao ministar sam potpisao preko 300 milijuna kuna ugovora, a ne Komadina, u cijeloj Hrvatskoj. Drago mi je da renesansa na hrvatskoj obali ide, da se gradi, nikad se nije ulagalo u luke kao sada i uvijek sam govorio – lučke uprave pripremaju, a mi osiguravamo financije rekao je Butković. Istaknuo je da se jučer nije moglo čuti da je Ministarstvo mora osiguralo financiranje svih tih projekata.

Na upit je li ga Komadina baš naljutio, Butković je odgovorio da ga nije naljutio, te da, primjerice, on i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je danas bio u obilasku gradilišta, nikada nisu politizirali.

"Ovaj projekt DC 403 i drugi projekti ne bi se provodili da nije bilo Grada Rijeke. Sjećamo se nekih prijašnjih epizoda, bio je rat - grad, Lučka uprava, država u državi, ovi iz HDZ-a, ovi iz SDP-a..., a mi smo sjeli i odmah to riješili. Kada radimo i pripremamo projekte, onda nema stranaka. Takav odnos je bio do jučer i s Komadinom, dok on nije imao tiskovnu konferenciju. Ljudi znaju tko radi, tko stvara, a tko je bježao s ministarske funkcije", istaknuo je.

Butković je rekao da Komadina nije pozvan u obilazak gradilišta DC 403 jer županija ne participira u tom projektu, da to nije politizacija, da je riječ o projektu koji provode Hrvatske ceste, da je Grad Rijeka sudjelovao u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, a županija nije ništa uložila i nema nikakvih ingerencija. "Inače bismo ga zvali, uvijek ga zovemo", zaključio je.

Obersnel: Ministar Butković ima veliku prednost u odnosu na druge ministre

Novinari su Obersnela pitali o dobrom odnosu s ministrom Butkovićem, a on je odgovorio da ne zna što bi tu trebalo biti čudno.

"Ja trajem dugo, promijenio sam puno vlada i ministara, s moje strane nije nedostajala dobra volja za suradnju, ali da bi imali dobru suradnju, to moraju prihvaćati obje strane. Ministar Butković ima veliku prednost u odnosu na druge ministre, on je bio gradonačelnik, razumije probleme i suštinu života u gradovima i općinama i ta je suradnja dobra. To tako mora biti, mi stvaramo pretpostavke za daljnji razvoj", rekao je Obersnel.

Na upit stvara li se dobar odnos između HDZ-a i SDP-a u Rijeci, Obersnel je rekao kako to nema veze s odnosom između HDZ-a i SDP-a.

"Jako sam kritičan prema generalnoj politici HDZ-a, od porezne politike do drugih, ali to je segment politike. Drugi segment je dio svakodnevnog posla, a naš posao je da stvaramo preduvjete da se projekti realiziraju, ako se radi o državnim projektima da osiguramo planske pretpostavke, riješimo imovinsko-pravne odnose, a posao države je da gradi projekte kao što je ovaj jer, u konačnici, radi se državna cesta u funkciji razvoja gospodarskog subjekta, kao što su luka i riječki prometni pravac", zaključio je Obersnel.