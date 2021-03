Butković: Nije dobro da ijedan član HDZ-a ode, ali događa se

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u četvrtak u Bakru kako nije dobro da ijedan član HDZ-a ode, ali to se događa te su svima vrata otvorena i za ulazak i za izlazak iz te stranke.

Na novinarsko pitanje što se događa s HDZ-om, o odlasku i prelasku nekih članova u druge stranke, Butković je odgovorio da ne zna, da to treba pitati one koji odlaze.

Kako je rekao, nije dobro kad ode ijedan član iz stranke. "To nisu dobre stvari, međutim, to se događa. Uvijek je bilo odlazaka iz HDZ-a i iz drugih političkih stranaka. Svima su otvorena vrata i za ući i za izaći. To morate pitati njih. Osobno smatram da u Primorsko-goranskoj županiji, u organizaciji koju ja vodim, takvih stvari još nema i vjerujem da ih neće ni biti, da ćemo nastaviti uspješno i imati rezultate kao do sada", rekao je Butković.