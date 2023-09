Butković: DC 403 trebala bi biti otvorena sredinom listopada

Butković je podsjetio da je 2016. bila situacija neodrživosti cijelog sektora, pa se spominjala i monetizacija autocesta, no bilo je odlučeno da se to ne želi nego se krenulo u stabilizaciju i refinanciranje, pa danas Hrvatske autoceste ponovno mogu graditi i zaduživati se.

"Očekuju nas natječaji već do kraja godine, dio projektne dokumentacije je spreman, za prvu dionicu Križišće – Selce, to će ići odmah, a za dio Doli – Dubrovnik, za prvu fazu biti će raspisan natječaj do kraja godine", najavio je Butković. Najavio je i da će 28. rujna biti potpisan ugovor za tunel Kozjak, novi ulaz u Split, da je postupak javne nabave gotov te je vrijednost projekta oko 70 milijuna eura. Završava se i cesta prema Mađarskoj, autocesta do Siska, radi se brza cesta prema Koprivnici, Bjelovaru…

.U Uljaniku teška situacija, nema prodaje udjela Luke Rijeke

Novinari su ministra pitali hoće li Vlada Uljaniku odobriti novo kreditno zaduženje ili nekako pomoći kako bi im se omogućio nastavak poslovanja te hoće li se pristati na vezanu trgovinu, koju navodno češki investitor traži, tj. da stekne većinski paket u Luci Rijeka kako bi ušao i u vlasničku strukturu Uljanika.

Butković je rekao da je situacija u Uljaniku teška i složena jer su iscrpljene sve mogućnosti, da nema dodatnih ugovaranja, što je loše. Stečajni postupak je u tijeku i treba vidjeti što će se dogovoriti oko cijene, hoće li se spuštati, to će se vidjeti na Skupštini vjerovnika u ponedjeljak, kazao je.

Nikakvih prodaja udjela u Luci Rijeka nema, nastavio je Butković dodavši da u sadašnjoj vlasničkoj strukturi, u kojoj država ima 25 plus jednu dionicu, u kojoj su suvlasnici mirovinski fondovi te privatni suvlasnik, suvlasnik Đure Đakovića – nema nikakvih promjena i nikakvih prodaja od strane države, a, koliko zna, ni od strane mirovinskih fondova.