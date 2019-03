Burna trakavica oko Muzičke akademije: Zgradu su rušili, iseljavali susjede, u nju ulupali stotine milijuna, a sve je završilo - Bandićevim doktoratom

Gradnja i opremanje stajali su 210 milijuna kuna, svečano je otvorena 2014., a da bi se došlo do toga, trebalo je punih jedanaest godina, odnosno tri gradonačelnička mandata. A danas je ona jedan od glavnih razloga za to što je Milana Bandića, zagrebačkoga gradonačelnika, Muzička akademija predložila za počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu

I dok jedni zbog toga najavljuju spaljivanje svojih diploma i doktorata, drugi upozoravaju na to da nije ni čudo da najveće domaće sveučilište nije ni među 600 u svijetu, treći navode kako je fascinantno to da će ova akademska titula biti zasnovana na osnovi raspodjele tuđeg novca. Na sve to Bandić odmahuje rukom.

No, činjenica je da se nakon sto godina podstanarstva Muzička akademija u rujnu 2014. konačno uselila u vlastiti prostor i da se cijela priča odvijala za ni manje ni više nego četiri Bandićeva mandata - ili tri i pol, s obzirom na to da mu je onaj koji je dobio 2001. naprasno prekinut zbog vožnje u pijanom stanju. Iako je nakon toga ostatak mandata na čelu Zagreba formalno bila Vlasta Pavić, a Bandić njezin zamjenik, on je bio taj koji je vukao konce.