Bulj: Hrvatima s područja BiH omogućiti slobodan ulazak u Hrvatsku

Mostov saborski zastupnik Miro Bulj zatražio je od Vlade i Stožera civilne zaštite ukidanje mjere kojom se Hrvatima s područja BiH onemogućuje slobodan ulazak u RH upozorivši kako Hrvati iz BiH ne mogu ući bez testiranja ili bez cijepljenja jedino u Hrvatsku, gdje mogu ući samo na 12 sati

Tražeći da se ta mjera zaustavi Bulj je rekao da je ova diskriminacija Hrvata koji žive na području BiH sramotan čin hrvatske Vlade i onih koji upravljaju ovom krizom.

"Naši sugrađani koji žive na području BiH ne mogu ući bez testiranja ili bez cijepljenja jedino u Hrvatsku, gdje mogu ući samo na 12 sati. Kao gradonačelnik Sinja i kao saborski zastupnik se tome protivim", poručio je.

Dodao je i da veliki broj ljudi iz Livna i njihove obitelji žive u njegovoj županiji, u Dalmaciji i ta je diskriminacija nezamisliva. Naveo je i da u sve zemlje EU i u susjedne zemlje Hrvati iz BiH i državljani BiH mogu ući bez ikakvih problema, a "mi kao turistička zemlja zaustavljamo naše sunarodnjake i sprječavamo ih da mogu doći raditi, živjeti i putovati".

"Ovo je više nego sramotno od Vlade. Donedavno su čak i državljani Srbije mogli ulaziti u RH bez ikakvih problema i bez ikakvog testa. BiH se nalazi na zelenoj listi, svi građani BiH se mogu slobodno kretati, svi osim naših sugrađana koje Ustavom moramo štititi i dati im ista prava kao što imaju naši građani", kazao je.

Ivica Brešić rekao je da Hrvati u BiH imaju situaciju u kojoj se deklarativno priča o pravima Hrvata, rade se razni performansi po svjetskoj sceni, no one stvari koje građani očekuju od hrvatske Vlade, da vrati prava svojim građanima, svojim državljanima s one strane granice - nikada nisu dočekali.

"Kod nas je demografska situacija alarmantna, i ako je RH odlučila da je ovo način sa završnom scenom koja se radi kao u rezervatu, gdje praktički ne možemo izaći iz rezervata, onda neka nam kažu i neka prestanu sa svojim igrokazima. Neka kažu da samo izvršavaju zadaće svojih tehnokratskih nalogodavaca iz EU, i da mi znamo na čemu smo. Mi ćemo se sami znati postaviti u BiH na način kako to nama paše, a ne da nas polako guše dok ne umremo“, poručio je Brešić.

Slaven Raguž smatra kako ne postoji niti jedan epidemiološki ili bilo kakav drugi razlog da se Hrvatima onemogućava boravak u RH dulji od 12 sati, osim uz predočavanje raznih potvrda.