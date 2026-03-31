veze s epsteinom

Buffett: Pričekat ću s donacijama zakladi Gates, saznajem stvari koje nisam znao

I.V./Hina

31.03.2026 u 21:54

Warren Buffet i Bill Gates
Warren Buffet i Bill Gates Izvor: EPA / Autor: ED ZURGA
Bionic
Reading

Warren Buffett je u utorak odbio obećati da će nastaviti sa svojim više milijardi dolara vrijednim donacijama zakladi Gates, nakon što su nedavno objavljeni dokumenti o odnosu preminulog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina sa suosnivačem zaklade Billom Gatesom

U svom prvom televizijskom intervju otkako je u siječnju odstupio s mjesta izvršnog direktora konglomerata Berkshire Hathaway, Buffett je CNBC-u izjavio da nije razgovarao s Gatesom otkako je ministarstvo pravosuđa u veljači objavilo dokumente koji pokazuju da su se Gates i Epstein više puta sastajali kako bi raspravljali o filantropiji i nakon što je Epstein 2008. priznao krivnju za poticanje maloljetnica na prostituciju.

Devedesetpetogodišnji Buffet, koji je i dalje predsjednik upravnog odbora tvrtke, počeo je dijeliti svoje bogatstvo 2006. i zakladi Gates donirao je više od 47 milijardi dolara.

vezane vijesti

Sredinom svake godine je donirao dionice Berkshirea zakladi Gates i četirima humanitarnim organizacijama kojima upravljaju članovi njegove obitelji, a zatim bi u studenom ponovo donirao obiteljskim zakladama. Donacija za zakladu Gates je prošle godine iznosila više od 4,5 milijardi dolara.

"Pričekat ću i vidjeti kako će se stvari razvijati", odgovorio je Buffett na pitanje o tome hoće li nastaviti donirati novac zakladi Gates. "Saznajem stvari koje nisam znao", dodao je.

Glasnogovornik zaklade je odbio komentirati Buffetov intervju, ali ga je u priopćenju nazvao "izvanredno darežljivim partnerom" čija je financijska podrška pomogla "ubrzati napredak u nekim od najtežih izazova u svijetu".

Buffett je 2024. rekao da će donacije za zakladu Gates prestati kada umre, a 99,5 posto njegovog preostalog bogatstva će otići humanitarnoj zakladi koju nadziru njegova djeca.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti