Buffett: Pričekat ću s donacijama zakladi Gates, saznajem stvari koje nisam znao

Devedesetpetogodišnji Buffet, koji je i dalje predsjednik upravnog odbora tvrtke, počeo je dijeliti svoje bogatstvo 2006. i zakladi Gates donirao je više od 47 milijardi dolara.

U svom prvom televizijskom intervju otkako je u siječnju odstupio s mjesta izvršnog direktora konglomerata Berkshire Hathaway, Buffett je CNBC-u izjavio da nije razgovarao s Gatesom otkako je ministarstvo pravosuđa u veljači objavilo dokumente koji pokazuju da su se Gates i Epstein više puta sastajali kako bi raspravljali o filantropiji i nakon što je Epstein 2008. priznao krivnju za poticanje maloljetnica na prostituciju.

Sredinom svake godine je donirao dionice Berkshirea zakladi Gates i četirima humanitarnim organizacijama kojima upravljaju članovi njegove obitelji, a zatim bi u studenom ponovo donirao obiteljskim zakladama. Donacija za zakladu Gates je prošle godine iznosila više od 4,5 milijardi dolara.

"Pričekat ću i vidjeti kako će se stvari razvijati", odgovorio je Buffett na pitanje o tome hoće li nastaviti donirati novac zakladi Gates. "Saznajem stvari koje nisam znao", dodao je.

Glasnogovornik zaklade je odbio komentirati Buffetov intervju, ali ga je u priopćenju nazvao "izvanredno darežljivim partnerom" čija je financijska podrška pomogla "ubrzati napredak u nekim od najtežih izazova u svijetu".

Buffett je 2024. rekao da će donacije za zakladu Gates prestati kada umre, a 99,5 posto njegovog preostalog bogatstva će otići humanitarnoj zakladi koju nadziru njegova djeca.