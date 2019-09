Budisavljević: Imali smo fašističku vlast, ali nismo fašisti

Gošća emisije Nedjeljom u 2 je redateljica Dana Budisavljević koja je nedavno snimila film "Dnevnik Diane Budisavljević" za koji je dobila nagrade na filmskom festivalu u Puli. Film će zagrebačku premijeru imati 2. listopada u KD Lisinski nakon čega ide u kinodistrbuciju diljem Hrvatske Govoreći o filmu Budisavljević je kazala kako misli da njen film daje odgovor na pitanje 'Jesmo li ljudi ili fašisti?

Na opasku urednika Aleksandara Stankovića da ima onih koji tvrde, poput gledatelja Darija Burče, koji mu se javio, da Diana Budisavljević ne bi mogla ništa bez pismenog dopuštenja visokih dužnosnika NDH što znači samo dvoje ili da je bila suradnik NDH ili većina dužnosnika te NDH nisu bile takve zvijeri kako su ih prikazivale komunističke vlasti, kazala je da je antifašizam za nju nulta pozicija iz koje kreće.

'Za mene je antifašizam nulta pozicija iz koje krećemo. Za mene je zemlja okrugla. Ako onaj tko pročita Dianin dnevnik i nakon toga zaključi da je Pavelić spašavao djecu onda ja ne znam kako da im nešto objasnim. Ustaška vlast je donijela rasne zakone, NDH je bila marionetska tvorevina.

Diana je uspjela od Nijemaca isposlovati da izvrše pritisak na Pavelića. Naravno da se tako velika akcija nije mogla odvijati bez znanja vlasti jer su u pitanju preveliki brojevi. U revizionističkoj varijanti to se uvijek koristi da se kaže da su ustaše spašavale djecu, ali tima koji to govore nedostaje početak, a to je kako je došlo do toga da su ta djeca ostala bez roditelja i kako su našla u takvoj situaciji', kazala je redateljica.

Istaknula je da je na kraju svega Diana bila prije svega dobra i sposobna osoba, ali da se na kraju pokazalo da je za svaki režim najvažnije da si podoban.

'Ona je iščekivala kraj rata da će moći spojiti djecu s rodbinom, a onda su joj oduzeli kartoteku. Priča je tužna' zaključila je Budisavljević.