Bubaš u Otvorenom: Činjenica jest da kafići nisu izvorišta širenja zaraze, ali evo zašto s Istrom treba biti oprezan

Najteži dan u Hrvatskoj od početka epidemije: 4009 novih slučajeva, preminula 51 osoba, na respiratoru 252 pacijenta. Vlada predstavila nove, strože mjere koje će biti na snazi do 21. prosinca: među ostalim, zatvaraju se kafići, restorani, teretane i sportski centri, zabranjuju se svadbene svečanosti. Oporba kritizira: mjere ne mogu pomoći bez stroge kontrole njihove provedbe. Trebaju li se uvesti stroge kazne, jesu li za ovakvo stanje krivi neodgovorni građani, manjak empatije u društvu ili nejasna strategija Vlade u borbi protiv koronavirusa?

Video: Željko Lukunić/Pixsell

'Mjere će trajati oko tri tjedna, ali uz ovako visoke brojke, čekat ćemo još neko vrijeme njihov učinak. Same mjere su samo slovo na papiru i ako se ne pridržavamo istih, i dalje ćemo pratiti slične brojke', smatra Marija Bubaš.

Napomenula je da se radi o odricanju, o odlasku iz zone komfora, to je napuštanje našeg ponašanja na kojeg smo i kulturološki navikli. To što u sektoru ugostiteljstva radi oko 80 000 zaposlenih govori da je to povezano osim s turizmom, i s našim navikama. Smatra da učinkovitost mjera možemo vidjeti za oko 6 tjedana, ali za tri tjedna ćemo već vidjeti smjer kretanja.

Marko Jakopović smatra da će mjere svakako pomoći zdravlju nacije.

'Očigledno radimo nešto krivo jer imamo jako veliki broj oboljelih, imamo sve više teško oboljelih, sve punije bolnice i svaki dan 40 do 50 umrlih bolesnika, to nije dobar trend u ovom trenutku', upozorio je.