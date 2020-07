Bubaš o noćnim klubovima: To je riješeno; broj novozaraženih je skoro pa zanemariv u odnosu na neka druga žarišta

Hrvatska ponovno ima 96 novooboljelih od koronavirusa, koliko ih je zabilježeno i 1. travnja, što je najveći broj od početka epidemije. '96 novozaraženih smo zadnji put imali 1. travnja, još uvijek epidemija traje. Mislim da nema neke velike potrebe za ogromnom zabrinutošću jer ćemo jednog dana svjedočiti troznamenkastim brojkama. To je normalno', kazala je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš

Komentirajući skok u brojkama zaraženih, Bubaš konstatira da je to - život s virusom.

'Lijepo smo se naučili na male brojke koje su bile obilježje, nismo bilježili baš velike brojke. Tako da, to je život s virusom. Ima zaraženih i to je to', rekla je Bubaš za RTL Danas.

Novo žarište je u Požeško-slavonskoj županiji, a čekaju se rezultati još 200 testova.

'Još uvijek rezultati pristižu i broj novozaraženih se povećava. Vidjet ćemo koja brojka će biti sutra, prekosutra, u danima koja doalze. Nije čudo da imamo žarišta, u Požegi je to obiteljsko okupljanje. Karakteristično je to za ljeto i za Hrvatsku da dolazi rodbina iz zemalja EU-a, to je bio razlog, okolnost koja je dovela do većeg broja kontakata i tu očekujemo da bi moglo doći do većeg broja zaraženih', rekla je Bubaš.