Bruxelles proslavio važnu obljetnicu za Hrvatsku: 'Važno je pokazati...'

M.Da./Hina

05.11.2025 u 19:21

Europski parlament
Europski parlament Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier i Karlo Ressler organizirali su u srijedu u Bruxellesu svečanu akademiju u povodu 1100. obljetnice hrvatskog kraljevstva.

“Vrlo je važno da Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije pokaže da je jedan stari narod koji ima dugu državnu tradiciju. Upravo zbog toga smo smatrali da treba ovdje u Europskom parlamentu obilježiti 1100 godina hrvatskog kraljevstva”, rekao je Stier.

“Već tada, ne samo da smo imali kralja, u Hrvatskoj su postojale biskupije, pravni poredak, vlast, vojska, a ono što je još važnije mi smo kasnije kroz različite političke zajednice, kroz stoljeća dramatičnih promjena, uspjeli očuvati svoj identitet”, rekao je Ressler.

O povijesti hrvatskog kraljevstva na skupu su govorili papinski nuncij u Njemačkoj, mons. Nikola Eterović, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Dino Milinović, dr. Mario Jareb s Instituta za povijest Družba “Braća Hrvatskog Zmaja” i pater Anastazio Petrić, voditelj hrvatske Katoličke misije u Bruxellesu. Prije svečane akademije održana je misa za domovinu, koju je predvodio mons. Eterović.

