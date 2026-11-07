Broj preminulih u masakru u Krakowu porastao, poznato i više detalja o napadaču

Šestero ljudi je ubijeno i 15 ranjeno u subotu u pucnjaci u Krakovu na jugu Poljske, objavile su lokalne vlasti.

Portal Onet je pozivajući se na policiju prenio da je napadač Poljak.

Policija je ranije za AFP rekla da je napadač otvorio vatru na prolaznike u turističkom središtu Krakowa, pri čemu je petero ljudi poginulo, a desetak ranjeno. U Krakowu je novinar AFP-a vidio ljude kako leže na tlu, brojna vozila hitne pomoći i naoružane policajce. <<<Užas u srcu Krakova: Pucnjava kod glavnog gradskog trga, ima mrtvih i ranjenih>>>

Oko 15 sati muškarac se dovezao na glavni trg koji je bio prepun zbog vikenda i počeo nasumce pucati, prema riječima glasnogovornika lokalne policije. "Počinitelja je neutralizirala policija i zadobio je prostrijelnu ranu... petero ljudi je ubijeno, a desetak je ranjeno", izjavio je izvor. Napadač je prevezen u bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život.

Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G — MilekER (@MilekkER) November 7, 2026