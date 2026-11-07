Užas u srcu Krakova: Pucnjava kod glavnog gradskog trga, ima mrtvih i ranjenih

Najmanje pet osoba je poginulo, a ozlijeđeno je još desetak osoba, među kojima su i policajci, objavila je policija poljskog Malopoljskog vojvodstva. Napadač je, prema policijskim informacijama, automobilom ušao na glavni trg u Krakovu i počeo nasumično pucati na prolaznike

Prema najnovijem policijskom priopćenju, pucnjava se dogodila u subotu oko 15 sati po lokalnom vremenu, kada je muškarac automobilom ušao na Glavni trg (Rynek Główny), jedno od najpoznatijih i najposjećenijih mjesta u Krakovu. Napadač je iz vozila počeo nasumično pucati na ljude koji su se nalazili na trgu. U napadu je, prema najnovijim podacima policije, poginulo pet osoba, dok je desetak ozlijeđeno, uključujući policijske službenike.

WATCH: Moment shooting erupts in Krakow, Poland; multiple reported killed https://t.co/xoRWCcxqjW — Klaxon Wire (@KlaxonWire) November 7, 2026

Policajci su intervenirali i pucali na napadača, koji je ranjen te je prevezen u bolnicu. Njegovo zdravstveno stanje zasad nije poznato. Prve informacije, koje je objavila poljska televizija TVN24 pozivajući se na vatrogasce, govorile su o dvoje poginulih i najmanje deset ozlijeđenih. Naknadno je broj smrtno stradalih povećan na pet.

W Krakowie doszło do strzelaniny na rynku. Jeden ze świadków powiedziała, że czarne Subaru strzelało z dużej odległości do ludzi. Na miejscu jest Sakiewicz, który nazwał to zamachem terrorystycznym. Podobno 5 osób nie żyje. Narazie bym się wstrzymał z wyrokami co się stało… ale sytuacja wygląda poważnie — chrzanik (@chrzanikx) November 7, 2026

Na trg sletio helikopter hitne pomoći Na mjesto pucnjave upućene su brojne policijske i spasilačke ekipe. Prema izvještajima poljskih medija, na Glavni trg sletio je i helikopter hitne medicinske pomoći kako bi se pomoglo ozlijeđenima. Policija je pokrenula istragu radi utvrđivanja svih okolnosti napada. Motiv pucnjave zasad nije poznat, a nadležna tijela još nisu objavila identitet počinitelja.

Oglasio se Donald Tusk Poljski premijer Donald Tusk objavio je na društvenoj mreži X da policija istražuje pucnjavu te da ga Ministarstvo unutarnjih poslova redovito izvještava o razvoju situacije.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Gradske vlasti Krakova također su potvrdile da je došlo do pucnjave sa smrtnim slučajevima i ozlijeđenima, ali nisu odmah objavile pojedinosti o žrtvama i okolnostima događaja.