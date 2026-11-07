Užas u srcu Krakova: Pucnjava kod glavnog gradskog trga, ima mrtvih i ranjenih

Najmanje pet osoba je poginulo, a ozlijeđeno je još desetak osoba, među kojima su i policajci, objavila je policija poljskog Malopoljskog vojvodstva. Napadač je, prema policijskim informacijama, automobilom ušao na glavni trg u Krakovu i počeo nasumično pucati na prolaznike
Prema najnovijem policijskom priopćenju, pucnjava se dogodila u subotu oko 15 sati po lokalnom vremenu, kada je muškarac automobilom ušao na Glavni trg (Rynek Główny), jedno od najpoznatijih i najposjećenijih mjesta u Krakovu.
Napadač je iz vozila počeo nasumično pucati na ljude koji su se nalazili na trgu. U napadu je, prema najnovijim podacima policije, poginulo pet osoba, dok je desetak ozlijeđeno, uključujući policijske službenike.
Policajci su intervenirali i pucali na napadača, koji je ranjen te je prevezen u bolnicu. Njegovo zdravstveno stanje zasad nije poznato.
Prve informacije, koje je objavila poljska televizija TVN24 pozivajući se na vatrogasce, govorile su o dvoje poginulih i najmanje deset ozlijeđenih. Naknadno je broj smrtno stradalih povećan na pet.
Na trg sletio helikopter hitne pomoći
Na mjesto pucnjave upućene su brojne policijske i spasilačke ekipe. Prema izvještajima poljskih medija, na Glavni trg sletio je i helikopter hitne medicinske pomoći kako bi se pomoglo ozlijeđenima.
Policija je pokrenula istragu radi utvrđivanja svih okolnosti napada. Motiv pucnjave zasad nije poznat, a nadležna tijela još nisu objavila identitet počinitelja.
Oglasio se Donald Tusk
Poljski premijer Donald Tusk objavio je na društvenoj mreži X da policija istražuje pucnjavu te da ga Ministarstvo unutarnjih poslova redovito izvještava o razvoju situacije.
Gradske vlasti Krakova također su potvrdile da je došlo do pucnjave sa smrtnim slučajevima i ozlijeđenima, ali nisu odmah objavile pojedinosti o žrtvama i okolnostima događaja.
Pucnjava se dogodila u povijesnoj jezgri Krakova, čiji je glavni trg jedno od najpoznatijih turističkih odredišta u Poljskoj. Istraga je u tijeku, a očekuju se dodatne informacije o ozlijeđenima i mogućem motivu napada.