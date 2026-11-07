Policija objavila nove detalje o masakru u Krakowu: Ubojica je nosio maskirnu uniformu

Napadač je prevezen u bolnicu.

"Počinitelja je neutralizirala policija i zadobio je prostrijelnu ranu... petero ljudi je ubijeno, a desetak je ranjeno", izjavio je izvor.

Oko 15 sati muškarac se dovezao na glavni trg koji je bio prepun zbog vikenda i počeo nasumce pucati, prema riječima glasnogovornika lokalne policije.

U Krakowu je novinar AFP-a vidio ljude kako leže na tlu, brojna vozila hitne pomoći i naoružane policajce.

"Prema informacijama policijskih službenika, muškarac je bio odjeven u vojničku odjeću", rekao je novinarima policijski glasnogovornik. Poljski portal RMF24 pak doznaje da je počinitelj imao 25 godina, a pucao je iz puške AR-15.

"Tijekom uhićenja, policajci su upotrijebili svoje oružje, ali je muškarac uzvratio vatru; kao rezultat, ‌dva policajca su među ozlijeđenima."

Premijer Donald Tusk opisao je to kao "tragičnu pucnjavu", dok je Karol Nawrocki, predsjednik Republike, izrazio svoju "ogromnu zabrinutost".

„Očekujem potpuno objašnjenje u vezi s okolnostima ovih dramatičnih događaja... Sigurnost poljskog naroda je apsolutni prioritet“, napisao je Nawrocki na X.