ŠEST MRTVIH u nasumičnoj pucnjavi

Policija objavila nove detalje o masakru u Krakowu: Ubojica je nosio maskirnu uniformu

B. S. / Hina

07.11.2026 u 17:29

Trenutak nakon pucnjave na glavnom trgu u Krakowu
Trenutak nakon pucnjave na glavnom trgu u Krakowu Izvor: EPA / Autor: ART SERVICE
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Napadač je u subotu otvorio vatru na prolaznike u turističkom središtu Krakowa, na jugu Poljske, pri čemu je petero ljudi poginulo, a desetak ranjeno, rekla je policija za AFP. Broj mrtvih u međuvremenu porastao je na šest

U Krakowu je novinar AFP-a vidio ljude kako leže na tlu, brojna vozila hitne pomoći i naoružane policajce.

Oko 15 sati muškarac se dovezao na glavni trg koji je bio prepun zbog vikenda i počeo nasumce pucati, prema riječima glasnogovornika lokalne policije.

<<<Užas u srcu Krakova: Pucnjava kod glavnog gradskog trga, ima mrtvih i ranjenih>>>

"Počinitelja je neutralizirala policija i zadobio je prostrijelnu ranu... petero ljudi je ubijeno, a desetak je ranjeno", izjavio je izvor.

Napadač je prevezen u bolnicu.

"Prema informacijama policijskih službenika, muškarac je bio odjeven u vojničku odjeću", rekao je novinarima policijski glasnogovornik. Poljski portal RMF24 pak doznaje da je počinitelj imao 25 godina, a pucao je iz puške AR-15.

"Tijekom uhićenja, policajci su upotrijebili svoje oružje, ali je muškarac uzvratio vatru; kao rezultat, ‌dva policajca su među ozlijeđenima."

Premijer Donald Tusk opisao je to kao "tragičnu pucnjavu", dok je Karol Nawrocki, predsjednik Republike, izrazio svoju "ogromnu zabrinutost".

„Očekujem potpuno objašnjenje u vezi s okolnostima ovih dramatičnih događaja... Sigurnost poljskog naroda je apsolutni prioritet“, napisao je Nawrocki na X.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
opušteno u koprivnici

opušteno u koprivnici

VIDEO Milanović podijelio recept za zimnicu, pio rakiju, pa iznenadio priznanjem: 'Ne jedem ih, alergičan sam'
ukidanje pomoći izraelu

ukidanje pomoći izraelu

Washington mijenja pravila igre: Trumpov potez mogao bi pokrenuti opasnu lančanu reakciju
DRONOVI U RATU

DRONOVI U RATU

FOTO Hrvatski vojnici preuzeli ulogu instruktora: Slovence učili vještinama ključnima na modernom bojištu

najpopularnije

Još vijesti