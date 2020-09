Brnjac: Bilo bi dobro da se na europskoj razini ujednači kada bi koja zemlja bila na crvenoj, narančastoj ili žutoj listi

Rast broja novozaraženih i stavljanje Hrvatske na crvenu listu u zemljama odakle nam dolazi najviše gostiju - uzrokovali su pad turističkog prometa. U Istri je ovo ljeto bilo više gostiju nego što se očekivalo, broj je sada naglo prepolovljen - oko 70 tisuća turista, što je 40 posto prošlogodišnjeg prometa.

Turista u Hrvatskoj još uvijek ima, iako je svakim danom sve više zemalja koje su nas stavile na crvenu listu. S obzirom na to polako se već podvlači crta ove turističke sezone. Iznajmljivači koji nisu imali evidentiranih noćenja mogu odahnuti barem kad su paušali koje inače plaćaju u pitanju - neće morati platiti turističku pristojbu.

'Države članice EU-a su samostalno donosile određene mjere. Nisu imali svi ujednačeno. No izašao je jedan prijedlog samih smjernica EK kako bi to izgledalo koordinirano kretanje unutar država članica. To se odnosi i na sam broj zaraženih, kada bi koja zemlja bila na crvenoj, narančastoj, žutoj listi. Npr. na zelenoj ste listi, ako ima 25 oboljelih na 100.000 stanovnika onda se povećava na 50 i onda od 50 i više ste na crvenoj listi. Samim time bi se donijela cjelokupna karta EU-a gdje bi se što lakše omogućilo samo kretanje svih građana unutar EU-a. Cilj je da se ujednači, da budu jednaka pravila igre i da se omoguće lakša putovanja između država članica, rekla je.

'Oslobađanje od turističke pristojbe odnosi se prvenstveno na one iznajmljivače i OPG-ove koji nisu imali zabilježeno niti jedno noćenje, a i tražili su da se odjave iz obavljanja te djelatnosti te na one koji su bili ugroženi od potresa, to je grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija, istaknula je.