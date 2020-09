Ministrica turizma se hvalila mjerama, ali šef ugostitelja nije zadovoljan: Investirali ste 900 milijuna kuna, a od nas ste kroz PDV dobili preko dvije milijarde kuna

Oko 320 milijardi dolara bit će gubitak svjetskog turizma ove godine zbog pandemije izazvane koronavirusom. Ugroženo je 200 milijuna radnih mjesta. U Hrvatskoj, turistička sezona bila je bolja od očekivanog, no prihodi će ipak biti znatno manji. Na čemu će turističke kuće štedjeti kako bi preživjele zimu? Hoće li biti otkaza? Do kada će biti potrebna državna pomoć i može li to državni proračun podnijeti?

Gosti emisije Otvoreno HRT-a bili su Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta, Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija i Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma. Ministrica Brnjac rekla je kako je Vlada proljetos na vrijeme donijela prvi paket mjera koje su bile donesene za očuvanje radnih mjesta i očuvanje likvidnosti.

- Mjere su se nastavile sve do danas, a predsjednik Vlade je najavio nastavak mjera. Mjere se prvenstveno odnose na skraćeno radno vrijeme gdje će se sufinancirati plaće do iznosa od 2000 kuna plus doprinose pa za mikropoduzetnike do iznosa od 2000 kuna uz doprinose, ali za one koji su imali pad veći od 50%. Treći dio se odnosi na najugroženiji sektor (ugostiteljstvo, hoteli, putničke agencije, povremeni prijevoz) za pad veći od 60% uz sufinanciranje do 4000 kuna. Također tamo gdje lokalni stožeri zatvore će isto vrijediti mjere za očuvanje radnih mjesta, rekla je. - Svi su izrazili zadovoljstvo što su mjere očuvale radna mjesta i doprinijele rezultatima u turizmu kakve smo imali, rekla je Brnjac. Veljko Ostojić rekao je da želi pohvaliti i zahvaliti Vladi RH na mjerama koje su danas donijeli.

- Komunicirali smo da postoje da postoje 2 preduvjeta da dočekamo spremni iduću turističku godinu, a to su potpore za očuvanje radnih mjesta i za očuvanje likvidnosti. Ove mjere su do kraja godine, a vjerujemo da će se nastaviti do 1. travnja i da ćemo na taj način spremni dočekati turističku godinu. Ove turističke godine ne bi bilo da mjera od ožujka do kolovoza nije bilo i da se turistička sezona ne bi dogodila na ovakav kvalitetan način da su poslodavci morali otpuštati radnike. Mislim da je hrvatska među liderima ne samo na Mediteranu nego i u Europi što se tiče brzine i kvalitete mjera koje je donijela, rekao je. Marin Medak komentirao je 42% manje fiskaliziranih računa i 46% manji iznos fiskaliziranih računa u djelatnostima smještaja i onih koji pripremaju hranu.

- Mjere su prije svega bile investicija države. Investirali su 900 milijuna kuna, a od nas su kroz PDV dobili preko 2 milijarde kuna PDV-a. Tako da je država tu dobila 1,4 milijarde kuna. Ali da nije donijela mjere ne bi ni dobila ovo jer ne bi bilo sezone. Mi (ugostitelji) bi trebali financirati iz PDV-a koji ćemo proizvesti neke koji će biti izrazito ugroženi. Mjere nisu pravedne za ugostitelje. Mi tražimo rasterećenje poreza jer mi to trebamo gledati isključivo kroz bilancu poslovanja. Ako nama te mjere čine 4, 8, ili 12% ovisno o tipu objekta, a ako se rastereti PDV, što je napravilo 11 drugih država da se to rastereti 10 ili 11% svi će ugostitelji raditi i snaći se bez da plate PDV državi. Isti će biti učinak samo će biti puno manje posla imati država oko mjera tko je dobio tko nije dobio, smatra Medak. Brnjac je rekla da se ne slaže s Medakom. Jedna smo od rijetkih država koja je donijela brze mjere i nastavila s njima u pojedinim sektorima koje drugi nemaju. U prvom krugu mjera ugostiteljima se prvima uskočilo s mjerama. Medak je prekinuo ministricu: Druge države imaju manji PDV.

Brnjac mu je odgovorila da je spušten PDV za vrijeme ove Vlade s 25% na 13%. No Medak se ne da i tvrdi kako je Vlada poništila strategiju turizma 2020. - Nas koji smo uložili novce država je prevarila, rekao je Medak. Brnjac uzvraća: Mi idemo na strategiju razvoja turizma, ali Medak ponovno upada u riječ: Strategije nema, rekao je. Brnjac nastavlja kako je ovo svima nova situacija. - Ovo je vrijeme kada možemo razvijati novi strategiju i promišljati u kojem smjeru treba ići razvoj hrvatskog turizma, rekla je i tu je rasprava završila. Tomislav Fain rekao je da se slaže s Ostojićem.

- I ja bih zahvalio Vladi i ministrici koji su zapeli i pomogli i zbog kojih smo dobili ove mjere. Putničke agencije ne bi opstale bez mjera. S njima smo zadržali zaposlenike. Bavim se malo i ugostiteljstvo i ne bih se složio s vama kolega Medak, jer ne znam kako bi mi opstali da nismo dobili mjere Vlade u trećem mjesecu, kako bi opstali u šestom. Sedmi i osmi smo radili dobro, a bio bih sretan kao 5% kolega da ostvarim promet s kojima bih mogao pokriti plaću svojih zaposlenika, rekao je Fain. Medak mu je odgovorio kako je rekao da su mjere spasile sve, da su spasile turizam kada su date. - Sada smo u novom normalnom gdje virus može mutirati, može ne funkcionirati cjepivo i virus može biti iduće 4 godine. Hoćemo li biti državi na grbači 4 godine? Država treba regulirati, kao regulator, uvjete da svi mogu transparentno raditi, rekao je. Kristjan Staničić je čestitao turističkim radnicima koji su iznijeli turističku sezonu i zahvalio Vladi i resornom ministarstvu.