Sindikat Istre, Kvarnera i Dlamacije traži hitno donošenje mjera za očuvanje radnih mjesta u turizmu

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKD) u četvrtak je pozvao ministricu turizma Nikolinu Brnjac da se založi za hitno donošenje dugoročnih mjera pomoći turističkom sektoru, kojem je zbog korona epidemije vrlo izvjestan nastavak teškog razdoblja, priopćeno je iz SIKD-a

Predsjednica tog Sindikata, većinskog u turizmu, Marina Cvitić, u dopisu je apelirala na ministricu Brnjac da se založi za donošenje dugoročnih mjera s primarnim ciljem zadržavanja radnika u turističkom sektoru.

Cvitić je podsjetila da je Vlada u proteklom razdoblju donosila mjere koje su značajno pomogle gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta, a posebne mjere koje su donesene za turistički sektor, istaknula je, "značajno su pomogle u preživljavanju kriznog razdoblja uzrokovanog pandemijom korona virusa".

"Ovogodišnja turistička sezona, iako iznad početnih očekivanja, daleko je slabija u odnosu na prethodne turističke godine, pa je ocjena Sindikata da će veliki broj sezonskih radnika koji su očekivali da će si radom tijekom ljetnih mjeseci 'pokrpati' kućni proračun, ostati uskraćeni", navela je u dopisu predsjednica SIKD.

Upozorila je da je ove sezone zaposleno daleko manje sezonskih radnika u odnosu na lani, i da će oni koji su imali sreću zaposliti se, raditi znatno kraće u odnosu na ranije godine.

Ako Vlada ne bude donijela daljnji paket mjera i to dugoročni, kojim će se osigurati potpore za duže vrijeme, najmanje do „normaliziranja“ stanja u turizmu, u Sindikatu strahuju da će doći do masovnih otpuštanja radnika već sada u rujnu, naglasila je Cvitić.

Zato je pozvala ministricu turizma Brnjac da se založi za hitne dugoročne mjere koje će biti demotivirajuće za poslodavce glede otpuštanja radnika, odnosno motivirajuće za poslodavce glede zadržavanja zaposlenosti; i to ne samo u smislu zadržavanja radnika na neodređeno vrijeme, već i stalnih sezonskih radnika.

"To je jedini put da zadržimo kvalitetu i da budemo ne samo najsigurnija turistička destinacija, kao što smo bili do sredine kolovoza, već i najkvalitetnija“, ističe u dopisu Marina Cvitić.

Smatra da upravo turistički sektor ima potencijal za pokretanje ukupnog hrvatskog gospodarstva kroz svoje multiplikativne efekte. Zato je izuzetno važno da se u turizmu sačuvaju radna mjesta koja su temelj bez kojeg se ne može računati na normalizaciju stanja jednog dana kad epidemija bude okončala, zaključuju iz Sindikata.

Kao članica Socijalnog vijeća za turizam predsjednica SIKD-a podsjetila je i da je početkom kolovoza zatražen sastanak u Ministarstvu te predložila da se traženi sastanak održi čim prije.