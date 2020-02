Brkić o spaljivanju lutke u Imotskom: Te su poruke glas naroda

O spaljivanju lutke istospolnog para s djetetom u Imotskom na tradicionaloj Bakovoj povorci oglasio se putem svojega Facebooka i kandidat za potpredsjednika HDZ-a Milijan Brkić

Pamtimo karnevale na kojima su spaljene lutke s likovima predsjednika i premijera, političara, biskupa i uz odaslane poruke naroda, svi bismo se trebali zapitati i zamisliti jesmo li bili u stanju tijekom godine slušati što nam narod poručuje. Ili se dižemo na zadnje noge kada na nekom karnevalu maškare spale lik i djelo nekog političara.

Želim naglasiti da je za najoštriju osudu svaki čin širenja govora mržnje i netolerancije prema bilo kome u našoj Hrvatskoj. Ali isto tako, postavlja se pitanje gdje je granica i KADA JE TO UMJETNIČKA SLOBODA i sloboda izražavanja, kao što je to za glasnu manjinu bio slučaj u Rijeci s izloženom zastavom bivše države, zločinačkom crvenom zvijezdom pod kojom su se dogodili brutalni ratni zločini, a kada je to govor mržnje u slučaju paljenja lutke gay para s bebom na karnevalu u Imotskom, kao što to danas pišu brojni napisi.

Kao slobodno i demokratsko društvo svi bismo zajedno trebali raditi na tome KAKO BITI TOLERANTNIJI, i ne reagirati samo kada stvari shvaćamo osobno. Budimo iskreni prema sebi, i odgovorni prema onima koji su nas birali. Poruke s karnevala su glas naroda upućene nama političarima zbog njihova nezadovoljstva, i našeg nečinjenja i ignoriranja.

Hrvatski branitelji borili su se za demokraciju i slobodu govora. Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje, stav i jasno sam izrekao svoj stav protiv udomljavanja djece od strane istospolnih parova, ali isto tako sam za to da ne odričemo pravo drugima i drugačijima na njihov stav i mišljenje bez obzira slažemo li se s time ili ne.

Učinimo sve da naša djeca i buduće generacije žive i rastu u BOLJEM I TOLERANTNIJEM DRUŠTVU ne odričući se svog identiteta, svjetonazora, svoje tradicije, katoličke vjere i povijesti našeg naroda!'.