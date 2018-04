Britanski znanstvenici nisu uspjeli dokazati da je bivši špijun ubijen nervnim otrovom iz Rusije

Britanski znanstvenici nisu uspjeli dokazati da je nervni otrov novičok, kojim je ubijen bivši špijun Sergej Skripal, porijekom iz Rusije, informacije su iz vojnog laboratorija koji je testirao otrov

To priznanje dolazi nakon što je Rusija zatražila da Velika Britanija pokaže sve moguće dokaze da upravo Rusija stoji iza ubojstva bivšeg špijuna Sergeja Skripala.

Osoblje u istraživačkom laboratoriju Porton Down nisu uspjeli doznati koja je zemlja porijekla otrova, potvrdio je za Sky News ravnatelj te vojne institucije.

Podsjetimo, nakon njegovog trovanja Velika Britanija odmah je uperila prst odgovornosti u rusiju, te protjerala ruske diplomate. Rusija je uzbratila protjerivanjem britanskih diplomata i zatvaranjem British Councila, no s Velikom Britanijom su se solidarizirale i mnoge druge države, od SAD-a do većine članica Europske unije, uključujući i Hrvatsku. Sve su one protjerale dio ruskog diplomatskog osoblja iz svojih država.

Gary Aitkenhead, ravnatelj vojnog labaratorija, kazao je kako su za stvaranje nervnog otrova bile potrebne 'vrlo sofisticirane metode', kojima uglavnom barataju državne vlasti. No, dodao je, da znanstvenici nisu mogli dokazati da je nervni otrov proizveden u Rusiji.