Britanija podijeljena oko tinejdžerice koja se želi vratiti iz IS-a

Velika Britanija podijeljena je oko pitanja treba li dopustiti 19-ogodišnjoj djevojci koja se pridružila Islamskoj državi u Siriji da se vrati u Britaniju, pri čemu nije izrazila nikakvo žaljenje zbog svog postupka

Djevojka koja je u Siriju pobjegla 2015. s dvije prijateljice koje su išle s njom u istu školu, rekla je da ne žali ni zbog čega te da ju uopće nije šokirala slika 'odrezane glave' neprijateljskog borca koju je vidjela u smeću.

To svjedočenje, koje pokazuje do koje su mjere zapadne vlade suočene s problemom povratka džihadista, podijelilo je zemlju na dva tabora: one koji traže zabranu njezina povratka i oni koji se zalažu za blaži pristup.

U Timesu obitelj traži suosjećanje, te inzistira na činjenici da je bila vrlo mlada kada je otišla.

Želja da se zabrani povratak ženi džihadista koja ne izražava nikakvo žaljenje je razumljiva, ali Velika Britanija može bolje od toga, piše urednik Timesa.

Bivši djelatnik obavještajne službe MI6 Richard Barrett smatra da joj treba dati šansu, 'ako poštujemo naše vrijednosti'.

Vlada je međutim suprotnog stajališta.

'Moramo se podsjetiti da su oni koji su napustitli Veliku Britaniju kako bi se priključili Daechu (akronim za IS) bili puni mržnje za našu zemlju', kaže u Timesu ministar unutarnjih poslova Sajid Javid.

Shamima Begum bila je pravno još dijete kada je otišla u IS. Da je sada mlađa od 18, država bi imala obvezu uzeti u obzir 'najbolji interes' nje i njezina djeteta pri donošenju odluke što će dalje učiniti.

Međutim, ona je sada odrasla osoba bez kajanja - a to znači da je odgovorna za svoje odluke.

'Moja je poruka jasna: ako ste podupirali terorističke organizacije u inozemstvu, ja neću oklijevati da spriječim vaš povratak', rekao je Javid.