Prošle godine zabilježen najniži broj žrtava terorizma od 2009.

Broj ubijenih u terorizmu pao je 2018. na najnižu razinu od 2009. zahvaljujući padu nasilja džihadističke skupine Islamska država (IS), naveo je u srijedu Međunarodni centar analize terorizma Jane (JTIC). Tijekom cijele 2018. JTIC je zabilježio u svijetu ukupno 15.321 napada oružanih skupina, u kojima je poginulo 13.483 osoba koje ne pripadaju tim skupinama rekao je u priopćenju Matthew Henman, direktor istraživačkog centra.

To je najniži broj koji je JTIC zabilježio od kada je počeo prikupljati te podatke, 2009. Broj napada je u padu za 33,1 posto tijekom godine dana i najniži je od 2011.

Prvi element koji objašnjava takav razvoj je gubitak teritorija koji je pretrpio IS u Iraku i Siriji do 2017. što je bitno smanjilo kapacitete te skupine, navodi JTIC. Skupina IS je odgovorna za 1327 napada u kojima je ubijeno 3151 osoba i ti podaci upućuju na pad od 71 posto odnosno 51,5 posto.