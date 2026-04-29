Britanci uzvraćaju udarac: Protjerali ruskog diplomata, veleposlanik pozvan na raport

Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je riječ o 'recipročnoj mjeri' nakon, kako navode, 'neopravdane' odluke Rusije iz ožujka.

U službenoj izjavi vlade istaknuto je da London oštro osuđuje poteze Moskve, uključujući i javnu kampanju protiv britanskih diplomata, koju su nazvali zlonamjernom, piše The Independent.

Britanske vlasti tvrde da Rusija sustavno pokušava ometati njihov diplomatski rad te da se radi o dijelu šireg obrasca agresivnog ponašanja prema Ujedinjenom Kraljevstvu.