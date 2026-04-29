jasna poruka moskvi

Britanci uzvraćaju udarac: Protjerali ruskog diplomata, veleposlanik pozvan na raport

I.V.

29.04.2026 u 18:24

Ruski veleposlanik u UK-u Andrej Kelin Izvor: Profimedia / Autor: Justin Ng / Avalon / Profimedia
Ujedinjeno Kraljevstvo odlučilo je protjerati ruskog diplomata te pozvati na razgovor ruskog veleposlanika u Londonu Andreja Kelina, kao odgovor na raniji potez Moskve koja je prošlog mjeseca iz zemlje udaljila britanskog diplomata

Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je riječ o 'recipročnoj mjeri' nakon, kako navode, 'neopravdane' odluke Rusije iz ožujka.

U službenoj izjavi vlade istaknuto je da London oštro osuđuje poteze Moskve, uključujući i javnu kampanju protiv britanskih diplomata, koju su nazvali zlonamjernom, piše The Independent.

Britanske vlasti tvrde da Rusija sustavno pokušava ometati njihov diplomatski rad te da se radi o dijelu šireg obrasca agresivnog ponašanja prema Ujedinjenom Kraljevstvu.

Naglašeno je da London neće tolerirati, kako su naveli, uznemiravanje i zastrašivanje svog diplomatskog osoblja.

U sklopu poteza, ruskom veleposlaniku službeno je priopćeno da se jednom ruskom diplomatu oduzima akreditacija. Time je, prema riječima britanskih dužnosnika, poslana jasna poruka Moskvi.

Britanska vlada upozorila je i da će svaki daljnji potez Rusije smatrati eskalacijom te da će na njega odgovoriti 'čvrsto i proporcionalno'.

Trump odbio ponudu Teherana: Guše se kao prežderana svinja i bit će im još gore
wright u hrvatskoj

wright u hrvatskoj

Američki ministar: Iranci već sad imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik
konstruktivan razgovor

konstruktivan razgovor

Magyar nakon razgovora s Von der Leyen: Europski novac uskoro stiže u Mađarsku!

