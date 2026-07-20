Branko Kolarić napušta SDP

Epidemiolog te saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a, Branko Kolarić pismom vrhu stranke i članovima najavio je svoj odlazak

Epidemiolog te saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a, Branko Kolarić objavio je na Facebooku da napušta stranku. "Dragi prijatelji i kolege iz SDP-a, danas sam donio tešku odluku koju želim podijeliti s vama. S današnjim danom napuštam našu stranku koju smo zajedno gradili gotovo dvadeset godina. Hvala vam na podršci, na svim lijepim i ponekim teškim trenucima te na svim uspjesima koje smo zajednički postigli. Ispod je pismo koje sam poslao predsjedniku i potpredsjednicima SDP-a. Ostajem uvijek tu za vas", naveo je Kolarić u objavi, a potom se obratio i vrhu stranke.

Poruka vrhu stranke "Obraćam vam se ovim pismom kako bih vas obavijestio da istupam iz Socijaldemokratske partije Hrvatske. Odluku nisam donio lako. Bio sam član SDP jer smo Stranka i ja vjerovali u iste stvari: u slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem, i ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će Stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli. Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Vjerovao sam da je potrebno tek pričekati neko vrijeme, pa da se vratimo na put dijaloga, uključenosti i uvažavanja", rekao je te nastavio: