Branitelj iz Savske 66 završio u monodrami: 'Glumim normalnog čovjeka što bolje mogu'

Mario Filipi, stopostotni invalid Domovinskog rata, u srijedu navečer u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog izvest će monodramu 'Kako glumiti normalnog čovjeka'. Za tportal otkrio je kako je završio u glumačkim vodama, što misli o aktualnoj politici i posjetu srpskoga predsjednika Hrvatskoj

'Ispalo je, međutim, da sam ja jedini napisao priču i da se u njoj krije materijal za samostalnu predstavu', otkrio nam je Filipi, dodavši da je bio iznimno počašćen kad mu je to Svrtan rekao i potrudio se sam napraviti pravu monodramu.

No kako se jedan bivši branitelj i k tome stopostotni invalid uopće odlučio okušati u glumačkim vodama? Filipi nam je ispričao da je jednom prilikom Boris Svrtan , ravnatelj Gavelle, okupio nekoliko branitelja koji su trebali ispričati svoju priču. Bilo je zamišljeno da se napravi predstava u obliku kolaž priča hrvatskih branitelja.

Zahvaljujući protezama, danas može relativno normalno živjeti i čak je pokušao preplivati La Manche. Izdao je knjigu sa svojim ratnim tekstovima i fotografijama 'Na istočnom pragu domovine', knjigu 'Nikola Tesla ispod paučine' te zbirku pjesama 'Od mira do rata i natrag', a zanimljivo je da je prije nekoliko godina sudjelovao i u glazbenom showu 'Supertalent'. Također piše kolumne na portalu dragovoljac.com, a tijekom prosvjeda u Savskoj jedna o tadašnjem šefu HDZ-a Tomislavu Karamarku izazvala je pozornost mainstream medija.

Njegova monodrama ima elemente mjuzikla i stand-up nastupa, a praćena je i videoprezentacijom. Glavni motiv je, kao što i sam naslov kaže, kako glumiti normalnog čovjeka.

'Naime, kad čovjek ostane bez nekih dijelova tijela, kako što sam ja ostao bez ruke i noge u Domovinskom ratu, onda postavlja pitanje kako dalje živjeti jer noga neće narasti, a velika je patnja živjeti bez nje', kazuje Filipi.

Da ne bi bilo patnje, od početka je bio odlučan iskoristiti sve tehnološke prednosti kojih se mogao domoći. Upregnuo je sve svoje fizičke i umne sposobnosti u nastojanju da funkcionira kao da je čitav, kaže.

'Glumim normalnog čovjeka što bolje mogu. Što ljudi manje primijete, to bolje radim. To je ideja', kazuje nam ovaj bivši hrvatski branitelj. Na to je nadovezao i ratnu priču, ali i glazbu koja je uvijek dominirala u njegovu životu, kaže. Autor pjeva svoje i druge pjesme uz pratnju gitarista Fadila Abdulova. Ima tu i ljubavnih pjesama, ali prevladava ratna tematika.