'Braćo, ako vas pitaju, idete u Rusiju kao turisti': Tko su Srbi koji ratuju za Putina?

Istraživanje Balkanske istraživačke mreže (BIRN) otkrilo je široku mrežu regrutiranja građana Srbije i Bosne i Hercegovine za rat u Ukrajini na strani Rusije. Privatne grupe na Telegramu i Facebooku pune su oglasa i poziva za 'dobrovoljce', a iskusni borci i veterani mame ih obećanjima o visokoj zaradi i raznim beneficijama za njihove obitelji

'Braćo, ne zaboravite - ako bude bilo kakvih pitanja, idete u Rusiju kao turisti. Nema drugih odgovora', stoji u jednoj od poruka koje su BIRN-ovi novinari pratili tijekom četiri mjeseca. U tim grupama potencijalne regrute upozoravaju da o odlasku ne govore ni najbližima, a nude im početnih 26.000 eura, plaću od oko 2250 eura mjesečno, mogućnost dobivanja ruskog državljanstva te beneficije poput besplatnog školovanja za djecu i pomoći pri reintegraciji po povratku. U takvim zajednicama okupljaju se muškarci između 25 i 35 godina, većinom iz Srbije i Republike Srpske, ali i pojedinci iz Sjeverne Makedonije. Među njima su bivši zatvorenici, nezaposleni i veterani koji su prošli razna ratišta. Administrator koji se skriva iza nadimka Četnički dobrovoljac organizira kupnju karata, smještaj u Rusiji i povezivanje s jedinicama, a na terenu se o novacima brinu stariji plaćenici.

Dejan Berić: Srpski snajperist s ruskog fronta Jedan od najpoznatijih je Dejan Berić, Srbin koji već više od deset godina ratuje na strani proruskih snaga. Prvi put se pojavio 2014. u Donbasu, a danas vodi kanale na YouTubeu i Telegramu te redovito objavljuje snimke i savjete budućim dragovoljcima, prenosi Nova.rs.

Berić je u više navrata javno kritizirao tretman srpskih plaćenika u ruskoj vojsci, posebno u 119. padobranskom puku, tvrdeći da su 'bili prepušteni sami sebi, bez hrane i opreme'. Njegove izjave izazvale su sukobe s drugim poznatim plaćenicima, poput Bratislava Živkovića iz Četničkog pokreta, što otkriva koliko su odnosi među dobrovoljcima napeti. Prije nego što je postao ratnik, Berić je navodno živio mirnim životom u selu Putinci u Sremu, bavio se obrtom i pokušao pokrenuti posao u Rusiji. No rat ga je odveo u sasvim drugom smjeru.

Početkom 2020-ih kuća mu je zapaljena nakon što je javno prozvao zapovjedništvo ruske vojske zbog vrijeđanja Srba. 'Bio sam tada sa suprugom u Magnitogorsku. Nadam se da će pronaći odgovorne', rekao je Berić. Dodao je da ga najviše boli gubitak medalja koje mu je dodijelio bivši šef DNR-a Aleksandar Zaharčenko, a tvrdi i da su 'u blizini pronađeni tragovi krvi kriminalaca' koji su, vjeruje, pokušali zastrašiti ga. Davor Savičić: 'Vuk' iz Doboja i čovjek od povjerenja Moskve Drugo poznato ime je Davor Savičić, bivši pripadnik ozloglašene Jedinice za specijalne operacije (JSO) i poznat po nadimku Vuk. Iza sebe ima godine provedene u ratovima od Donbasa do Sirije, gdje je 2016. djelovao unutar ruske plaćeničke skupine Wagner. U razdoblju od 2014. do 2019. godine bio je instruktor u postrojbi GRU, a ona je obučavala proruske separatiste u Donecku. Od 2021. organizira tzv. srpsku jedinicu u sklopu ruske vojske i osobno regrutira dobrovoljce s Balkana za 106. padobransku diviziju.