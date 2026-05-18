Uznemirujuća procjena iskusnog odvjetnika: 'U Hrvatskoj imamo barem deset tisuća osoba Aleksićeva profila'

Prije nešto više od trideset godina Kristijan Aleksić, tada kao mladić, brutalno je ubio djevojku izbovši je nožem čak sedamnaest puta, nakon čega ju je usmrtio željeznom šipkom. Zločin je priznao tek osam godina kasnije, a potom odslužio zatvorsku kaznu

Sada je ponovno u središtu jednog od najtežih kaznenih djela posljednjih godina u Hrvatskoj. Ovoga puta ilegalnim oružjem ubio je mladog dostavljača pizze u Drnišu, maturanta s odličnim školskim uspjehom koji se pripremao za studij i život nakon srednje škole. Drniš je godinama živio u strahu U razdoblju između dva zločina Aleksić je, prema brojnim svjedočanstvima, bio osoba koje se cijeli Drniš bojao. Pojavljivale su se tvrdnje da je otvoreno prijetio novim ubojstvima, da je datum prvog zločina ispisao na dimnjaku svoje kuće, pa čak i da je imao 'popise za likvidaciju'.

Dio tih tvrdnji zasad nije službeno potvrđen, no ono što jest potvrđeno jest da je policija prema njemu 'više puta postupala', kako su izjavili glavni ravnatelj policije Nikola Milina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Aleksić je, među ostalim, bio kazneno prijavljen zbog nasilnog kaznenog djela tijekom izdržavanja prve zatvorske kazne, a posebno se problematičnim pokazuje slučaj iz 2023. godine, kada je prijavljen zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Do danas u tom predmetu nije održano ni prvo ročište. Ključno pitanje: Je li sustav mogao reagirati? Teško je procijeniti bi li tragedija bila spriječena da je postupak zbog oružja brže dovršen, no pitanje sporosti pravosuđa nameće se samo od sebe. Otvara se i pitanje je li osoba s takvom prošlošću trebala biti pod nadzorom zdravstvenog ili socijalnog sustava, odnosno je li postojala mogućnost institucionalnog ili izvaninstitucionalnog praćenja.

+2 Privođenje Kristijana Aleksića Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

'Da, legitimno je pitati se kako se osoba s takvom poviješću može naći na slobodi', rekao je ministar Božinović, neizravno ukazujući na odgovornost pravosudnog sustava. Dio javnosti ovu tragediju vidi kao dokaz dubokog društvenog problema dok drugi upozoravaju da se ovakvi slučajevi događaju i u drugim državama te da se prije svega radi o mogućem podbacivanju rada institucija. Pavasović Visković: 'Tragediju je bilo vrlo teško spriječiti' Odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo Ljubo Pavasović Visković za tportal je iznio pesimističnu procjenu: smatra da je ovu tragediju vrlo teško bilo prevenirati. 'Institucije su ovog čovjeka osudile za ubojstvo na kaznu od 14 godina zatvora, što je iznimno stroga kazna ako se zna da je kao počinitelj imao tek osamnaest godina', rekao je.

Dodaje da bi Aleksić, čak i da je postupak zbog ilegalnog oružja iz 2023. godine bio pravodobno dovršen, vrlo vjerojatno dobio uvjetnu ili djelomično uvjetnu kaznu. 'Vrlo brzo ponovno bi bio na slobodi', kaže odvjetnik. 'Ne postoji sustav koji može spriječiti sve' Pavasović Visković upozorava da hrvatski pravni sustav nema mehanizam kojim bi osobe poput Aleksića trajno zadržao iza rešetaka ako formalno ne ispunjavaju zakonske uvjete za to. Nakon odslužene kazne i proteka određenog vremena nastupa rehabilitacija, što znači da se osoba formalno ponovno smatra neosuđivanom. 'Bit ću brutalan i procijeniti, konzervativno, da u Hrvatskoj imamo barem deset tisuća osoba Aleksićeva profila. Nema sustava koji to može progutati da bi prevenirao tragedije poput ove', rekao je.

+13 Policija u Drnišu Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL