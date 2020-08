Božinović objasnio zašto će noćni klubovi i kafići raditi samo do ponoći

Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović objasnio je zašto je donesena odluka da narednih 10 dana noćni klubovi rade do ponoći, a koja je na snazi od sutra.

'Današnji broj novooboljelih govori zašto smo se na to odlučili. Od prvog dana pokušavamo balansirati između kvalitete života u korona krizi i zaštite zdravlja. Onda kada brojevi počinju rasti, a danas je bio značajan rast, čak i u odnosu na jučerašnji dan, nakon nekoliko sati vijećanja, odlučili smo se na ovu odluku', rekao je Božinović za RTL te dodao kako su, prema nalazima epidemiologa, najviše pogođeni dio populacije upravo mladi.

'Danas je prosjek 31 godinu svih oboljelih. To su mladi ljudi koji se najčešće druže u priobalju i na Jadranu, u objektima koji su ili klubovi ili kafići koji rade do kasno u noć. Tako da je ovo bila jedna mjera koja je uslijedila nakon višetjednog upozoravanja, slanja inspekcija civilne zaštite koja je bila edukativnog karaktera da se svi pridržavaju epidemioloških mjera. Brojevi pokazuju da to nije tako i morali smo se odlučiti na ovaj potez', rekao je Božinović.