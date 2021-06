Božinović o incidentu u Zadru: Ako ode slika o velikom broju ljudi, možete računati da ste time odbili dio ljudi da dođu u Hrvatsku

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na incident u Zadru gdje je košarkaški klub dopustio navijačima ulazak u dvoranu Višnjik na utakmicu unatoč zabrani Stožera civilne zaštite: 'Odgovorni će biti kažnjeni'

'No, važnije je to da je poslana slika i poruka koja nije dobra, i to na početku turističke sezone… Nije ovo jedini klub koji je u Europi pobijedio pa nije bilo ovakvih slika iz Europe i svijeta. Moramo biti svjesni da nas prate vlade i druge nadležne institucije iz zemalja koja su naša tržišta. Ako ode slika o velikom broju ljudi, pogotovo u zatvorenom, možete računati da ste time odbili dio ljudi da dođu u Hrvatsku', istaknuo je Božinović.