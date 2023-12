Božinović o krijumčarenju, šengenu i migrantima: Patetični širitelji pesimizma bili su u krivu

Kroz SIS hrvatska policija obavila čak 526 milijuna provjera

Dodaje da je policija od početka godine kroz provođenje kompenzacijskih mjera provjerila više od 300 tisuća osoba i skoro 180 tisuća vozila, dok su kroz informacijski sustav SIS obavili čak 526 milijuna provjera.

Uoči novogodišnje noći Božinović se dotakao i opasnosti uporabe pirotehnike na što već 30 godina upozorava i MUP-ova akcija "Mir i dobro".

"Ovom akcijom uspjeli smo postići da je iz godine u godinu broj stradalih manji. No, bez obzira na dopuštenost uporabe određenih pirotehničkih sredstava do 1. siječnja, apeliram na građane da misle na one kojima to donosi izrazit stres, prvenstveno starije osobe i malu djecu, a tu su i kućni ljubimci", naglasio je.

"Veselje nema smisla ako njime šokiramo druge", poručio je Božinović zaželjevši mir i dobro u 2024.