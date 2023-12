Od juga Italije do zemlje iz snova - za tri dana. Kako migranti prođu pola Europe, a da ih nitko ne zaustavi?

Među njima su i braća Mohamed i Ibrahim , čije su telefonske brojeve su dobili novinari ARD-ovog studija u Rimu. Za dvojicu Sirijaca Tarento bi trebao biti polazna točka za putovanje u zemlju iz snova. To je put koji europska pravila o migracijama zapravo ne predviđaju i ne dozvoljavaju, prenosi Deutsche Welle .

Mohamed ponosno kaže da zna mnogo o Njemačkoj i navodi: "Njemačka je vrlo demokratska. Njemačka ima snažnu privredu i mnogo mogućnosti za zapošljavanje ." Iznad svega, to je “prva zemlja kada je u pitanju podrška ljudima kojima je potrebna pomoć”. Njemačka, kaže Muhamed, "daje najveću pomoć".

Ali Mohamed i Ibrahim se ponašaju kao i većina migranata: samo ove godine je preko Sredozemlja u Italiju stiglo više od 130.000 migranata ali samo 10.000 njih, ili manje od deset posto, je do kolovoza tamo podnijelo zahtjev za azilom.

Sljedećeg jutra, Mohamed već ima jasne ideje o tome što bi dalje trebali poduzeti on i njegov brat: "Želimo u Njemačku", nedvosmisleno kaže ovaj 31-godišnjak. Prema pravilima EU-a, za zahtjeve za azil odgovorne su zemlje u kojima su migranti prvi put stupili na tlo Europe – u ovom slučaju je to Italija.

Mohamed se o najbržoj mogućnosti prebacivanja do Njemačke raspitivao u smještajnom centru: "Pitao sam ljude gdje je željeznička stanica. Idem sada, kupiti kartu i krenuti." Na pitanje je li svjestan toga da će morati prijeći granicu, što mu nije dozvoljeno, Mohamed je s osmjehom odgovorio. "Teška vremena stvaraju jake muškarce” , kaže on na engleskom.

Zbog toga su 2021. otišli u Libiju. Tamo su radili u restoranu u Bengaziju i kao automehaničari kako bi zaradili novac za putovanje do Njemačke.

Plan: u vlak za München

Mohamed i Ibrahim hodaju dva kilometra duž polja do sljedeće autobusne stanice, a odatle se prebacuju do željezničke stanice u Lecceu. Tamo Mohammed pokušava kupiti SIM-karticu za svoj mobilni telefon. No, nitko mu je ne želi prodati jer je njegova sirijska putovnica istekla.

U jednom baru dva brata prilaze još dvojici mladića koji govore arapski. Bilo je potrebno tek nekoliko minuta prije nego što je Mohammed sjeo na iznajmljeni električni skuter s jednim od sugovornika i odjurio nekamo. Njih dvojica se vraćaju za oko pola sata kasnije - i Mohamed već ima svoju karticu mobilnog telefona za mobilni internet.

Uvijek je zapanjujuće koliko brzo dva brata uspostavljaju kontakt s drugim migrantima i ostvaruju poznanstva na svom putu za Njemačku. Na željezničkoj stanici u Lecceu kupuju karte za noćni vlak za Milano kako bi odatle krenuli dalje na sjever. „Imam prijatelje u Münchenu, Berlinu, Stuttgartu i Düsseldorfu", kaže Mohamed. On i njegov brat bi se htjeli dokopati Münchena.

Oko 80 posto putnika u noćnom vlaku su migranti. Mohamed i Ibrahim se ovdje susreću s drugim Sirijcima. I oni se također žele prebaciti do Njemačke. Kasno u noći, tri talijanska policajca ulaze u vlak i vrše nasumične provjere. Muhameda i Ibrahima nisu kontrolirali i oni već ujutro stižu na središnju željezničku stanicu u Milanu.