Božinović: Europa se suočava s jačanjem populizma

Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, sudjelovao je u Bruxellesu na skupu IDC-CDI, svjetske asocijacije narodnjačko-demokršćanskih stranaka desnog centra, koji je okupio njezine čelnike i predstavnike stranaka članica kao i visoke europske i međunarodne dužnosnike.

Rastuća politička polarizacija

U središtu rasprava bili su budućnost demokracije u kontekstu tehnološke i digitalne transformacije, sigurnost i budućnost Europe te aktualna geopolitička pitanja, uključujući stanje na Bliskom istoku.

Božinović je na skupu naglasio da se demokratska društva diljem Europe suočavaju s rastućom političkom polarizacijom i jačanjem populizma, istaknuvši kako hrvatsko iskustvo pokazuje da postoji drugačiji put, kaže se u priopćenju HDZ-a.