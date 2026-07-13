centristi u Bruxellesu

Božinović: Europa se suočava s jačanjem populizma

V. B./Hina

13.07.2026 u 18:38

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Međunarodni tajnik HDZ-a Davor Božinović rekao je u ponedjeljak na Općoj skupštini Centrističke demokratske internacionale (IDC-CDI) u Bruxellesu da su zaštita demokratskih institucija, odgovorna politika i konkretni rezultati najsnažniji odgovor političkom ekstremizmu, priopćeno je iz HDZ-a

Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, sudjelovao je u Bruxellesu na skupu IDC-CDI, svjetske asocijacije narodnjačko-demokršćanskih stranaka desnog centra, koji je okupio njezine čelnike i predstavnike stranaka članica kao i visoke europske i međunarodne dužnosnike.

Rastuća politička polarizacija

U središtu rasprava bili su budućnost demokracije u kontekstu tehnološke i digitalne transformacije, sigurnost i budućnost Europe te aktualna geopolitička pitanja, uključujući stanje na Bliskom istoku.

Božinović je na skupu naglasio da se demokratska društva diljem Europe suočavaju s rastućom političkom polarizacijom i jačanjem populizma, istaknuvši kako hrvatsko iskustvo pokazuje da postoji drugačiji put, kaže se u priopćenju HDZ-a.

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Moguće je, poručio je Božinović, "ostati čvrsto u političkom centru, štititi demokratske institucije, voditi odgovornu politiku i ostvarivati mjerljive rezultate za građane, što predstavlja najsnažniji odgovor političkom ekstremizmu", dodaje se.

U vremenu u kojem društvene mreže često daju prednost emocijama pred činjenicama, odgovornost svih koji sudjeluju u demokratskom političkom životu veća je nego ikada, naglasio je Božinović.

Dodao je da odgovor na takve izazove moraju biti vjerodostojnost, odgovornost, kompetentnost i konkretni rezultati, a ne glasni slogani.

Poručio je i da će Hrvatska nastaviti aktivno pridonositi snažnijoj, sigurnijoj i konkurentnijoj Europi, zaštiti demokracije, vladavine prava i međunarodnog poretka te jačanju transatlantskog partnerstva, koje ostaje temelj zajedničke sigurnosti i prosperiteta, dodaje se u priopćenju HDZ-a.

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