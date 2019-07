Božinović: Dirnuli smo nositelje organiziranog kriminaliteta koje nitko nije dirao desetljećima

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je intervju Jutarnjem listu u kojem govori o odnosima u HDZ-u, smjenama ministara, situacija na hrvatskim granicama i drugim aktualnim temama. Izdvojili smo zanimljive odgovore vezane uz školovanje policajaca, brobu protiv organiziranog kriminala i prigovore vezane za kršenje ljudskih prava prema imigrantima

Najviše prigovora na kršenje ljudskih prava dolazi zbog postupka prema imigrantima. Javno su objavljena pisma policajca pučkoj pravobraniteljici u kojem otvoreno govori o svjesnom kršenju ljudskih prava imigranata? Što kažete na navode iz tog pisma? Krši li hrvatska policija ljudska prava imigranata?

Ne, hrvatska policija ne krši ljudska prava, nego štiti i nadzire hrvatsku i europsku granicu te sprječava nezakonite migracije i profitabilan, okrutan kriminal koji je uz to povezan – krijumčarenje ljudi.

Policija je samo ove godine uhitila oko 500 osoba koje su ilegalno prevozile migrante. Samo taj broj govori o razmjeru kriminala koji smo zakonski dužni spriječiti i to ćemo činiti i ubuduće. Ne možete s jedne strane uvoditi najnovije informacijske sustave i kontrole u jeku sezone i dugotrajne formalne procedure na graničnim prijelazima, a s druge strane poticati i inzistirati na “pravu” onih koji to sve žele izbjeći i preko nepristupačnih terena ilegalno, bez osobnih isprava, pod okriljem noći i skrivajući se od granične policije ući u Hrvatsku.

Kažu neki, pa oni samo žele proći dalje na Zapad. Postavlja se pitanje: do kuda? Do slovenske ili mađarske žice ili Austrije ili Italije koje ne žele primati još migranata? Italija je prvi put u povijesti Apenina zatvorila svoje morske luke za prihvat migranata i potakla je Sloveniju da na granici kod Kopra počne raspoređivati vojsku. Sve nam to govori da bi ti ljudi, da ih počnemo puštati, na dulje “zapeli” u Hrvatskoj, a ja sam siguran da to hrvatski građani ne žele.