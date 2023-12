Božićno čudo u Splitu: 'Četiri slučajne osobe su me spasile danas'

Splićanin Frane Novaković doživio je pravu filmsku situaciju jučer u gradu. Detalje je podijelio na Facebooku

'Danas me na Vukovarskoj sustiže čovik sa autom, spušta prozor i pita me jel mi možda novčanik bija na krovu. U glavi mi se ubrzano primota vrime 5 minuta ranije kad san stavlja taj novčanik na krov misleći o tome kako ga ne smin zaboravit. Naravno da san ga zaboravija dok san na zadnji sic stavija kesu sa poklonima i jaketu. I tako mi on u vožnji objašnjava kako on nije vidija baš novčanik nego hrpu novčanica po cesti iza mene. Moran neke privatne troškove porješavat ovih dana pa san jučer na bankomatu diga 500€ i za ne falit sve je bilo u apoenima od 20€ taman da se lipo rasprše.

Panično se polukružno okrećem i vraćam dva semafora ranije na misto di me taj uputija, parkiram i manično se osvrćem ali ne vidim ništa, ni novčanik ni pare po cesti. Pitam u dva obližnja fast fooda, trafiku, pekaru, restoran, dva kafića i počinjem se već polako miriti sa situacijom. Opet se vraćam pretraživati cestu kod fast fooda a žena iz fast fooda dovikuje jesam li ga pronaša. To čuje neki prolaznik i vadi iz džepa 400 €, on i cura u njegovom društvu kažu da su to uspili pokupit sa ceste i daju mi novce bez pitanja! Molim ih da im se nekako odužim, odlučno odbijaju. Uputili su me na misto di su našli novce, i u okolici pronalazim još 60€.

