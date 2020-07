Bošnjaković poprilično zadovoljan odrađenim mandatom ali posao nastavlja u Saboru

Aktualni ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je u četvrtak da je bez obzira na prozivanja i percepciju javnosti 'poprilično zadovoljan' svojim ministarskim mandatom, potvrdivši da će posao nastaviti kao zastupnik u Saboru gdje će mu i dalje u fokusu biti pravosuđe

'To su neke mjere koje su dobrodošle, međutim još predstoji puno tog to što treba napraviti kako bi pravosuđe bilo još bolje i učinkovitije, i mislim da sve to stoji u programu stranke koja je pobijedila', istaknuo je Bošnjaković, koji je ministar pravosuđa bio i kad je Hrvatska pregovarala o poglavlju 23.

Smatra da to neće biti prevelik zalogaj za novog ministra. Za premijera Andreja Plenkovića rekao je kako je bio - izvrstan šef.

Upitan kako mu je premijer objasnio zašto više neće biti ministar, rekao je da nije osobna stvar hoće li on biti ministar već je to stvar koncepcije i organizacije nove vlade i novog ministarstva spojenog s upravom.

'Tu se možda želi pomoći boljem izjednačavanju procesa digitalizacije koji su daleko otišli u Ministarstvu pravosuđa i uprave', rekao je Bošnjaković, dodavši da novi čovjek znači novu energiju i novi polet.

Na novinarsko pitanje koliko se šalje loša poruka spajanjem ministarstava 's obzirom da javnost ne vidi kako je došlo do pomaka u obračuna s korupcijom i procesuiranju ratnih zločina', rekao je da je u svakom tom segmentu došlo do pomaka.

'Kriva je slika ako mislite da je borba protiv korupcije samo borba pravosuđa, već je to borba svih segmenata društva pa i vas', odgovorio je ministar novinarki, dodavši kako nije čuo da govori kako pravosuđe zaprima godišnje 1,2 milijuna kuna, a rješava ih više od tog broja.

'Sustav koji rješava 1.2 milijuna predmeta nije sigurno najlošiji sustav a temeljni problem je dugotrajnost na čemu se radi', zaključio je Bošnjaković.

Najavio je da će se u Saboru baviti pravosuđem jer je bio ministar u dva mandata.

Vezano za donošenje novog ovršnog zakona koje je u planu rekao je da su u okviru postojećeg zakona napravili veliki iskorak, primjerice zaštitili jedinu nekretninu, novi zakon smo pripremili, određen je za treće čitanje i on je i dalje na stolu, treba provesti raspravu i vidjeti što se s time želi.

Za ZKP je rekao da je to ozbiljan projekt za koji treba bar dvije do tri godine da zaživi ali i tu su, kazao je ugradili instrumente koji ubrzavaju postupak.