Bošnjaković: Kazne ribari neće platiti, a ni Vlada nema tu namjeru

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u ponedjeljak je izjavio da će njegovo Ministarstvo hrvatskim ribarima koji dobivaju prekršajne naloge iz Slovenije osigurati pravnu pomoć te će se na njih uložiti žalbe kako oni ne bi postali pravomoćni pa ribari, ističe, kazne neće trebati platiti, a nema ih namjeru, dodaje, platiti niti hrvatska Vlada

Ističe da 'niti Vlada nema namjeru to plaćati, niti će to ribari plaćati'. 'Čim se podnese žalba na te prekršajne naloge, to nije pravomoćno i s te strane to je prva radnja koju ćemo poduzeti', dodaje.

S obzirom na strah hrvatskih ribara da zbog tih kazni neće moći prelaziti granicu, hrvatski ministar pravosuđa odgovara: 'To ćemo vidjeti kad analiziramo rješenja i kad se podnesu žalbe. Jer, kad se podnesu, to više nije pravomoćno, a kad nije pravomoćno u tom trenutku ne proizvodi pravne učinke', pojašnjava.

Za dopis kolege, ministra zdravstva Milana Kujundžića u kojem mu se žalio na neujednačenu sudsku praksu u slučajevima tužbi liječnika zbog neisplate prekovremenih sati, Bošnjaković kaže da nije riječ o pritisku na pravosuđe.

'Ne radi se o pritisku na pravosuđe jer je ministar pisao ministru. Dakle, izvršna vlast se dopisuje unutar sebe. To nije pritisak na pravosuđe ako je mene upozorio i naveo mi da u istim predmetima, koji imaju isto činjenično stanje, postoji različita praksa sudova. A doista postoji, neki županijski sudovi su presudili u korist liječnika, a drugi u korist zdravstvenih ustanova. I to će zapravo odrediti odluka Vrhovnog suda', kaže Bošnjaković.

To je, dodaje, pojasnio i kolegi Kujundžiću - da se izvršna vlast ne može miješati, već treba čekati odluku Vrhovnoga suda koja će 'utvrditi sudsku praksu u toj vrsti predmeta'.