Bosilj prozvao Hrvatske vode: 'Mjerenje ispravnosti vode je najviša politika'

„Ako je briga za sigurnost i zaštitu građana politika, onda je aktivnost Grada na dodatnom mjerenju ispravnosti vode visoka, najviša politika”, poručio je gradonačelnik.

Istaknuo je kako dodatnim mjerenjima Grad Varaždin želi građanima dati brzu, potpunu i transparentnu informaciju o tome kakvu vodu piju i postoji li ikakav razlog za zabrinutost.

Direktor Hrvatskih voda - VGO za Muru i Gornju Dravu Milan Rezo poručio je ranije da treba razdvojiti političku odgovornost lokalne vlasti od zakonom propisanih stručnih nadležnosti.

Erozija povjerenja

Bosilj se osvrnuo i na tvrdnje o povjerenju u institucije, ustvrdivši da ga najviše ruše slučajevi korupcije i kriminala unutar samih institucija.

„Zar treba bolji primjer erozije povjerenja u sustav od činjenice da je protiv bivšeg glavnog državnog inspektora, čovjeka koji je bio na čelu institucije zadužene za nadzor zakonitosti, Uskok pokrenuo istragu zbog sumnje na primanje mita”, naveo je Bosilj.

Hrvatske vode u svom su priopćenju naglasile da pojedinačno uzorkovanje podzemnih voda nije isto što i službeni monitoring stanja podzemnog vodnog tijela te da značenje rezultata i njihovo mjesto u sustavu monitoringa ne određuju gradonačelnik, gradska uprava ni političko priopćenje. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je Grad Varaždin izvijestio o aktiviranju piezometara na području bivšeg Mundusa prema vodocrpilištu Bartolovec radi dodatnog praćenja stanja podzemnih voda.