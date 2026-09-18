Bosilj prozvao Hrvatske vode: 'Mjerenje ispravnosti vode je najviša politika'

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj poručio je u petak, reagirajući na priopćenje Hrvatskih voda o monitoringu podzemnih voda, da građani imaju pravo znati kakvu vodu piju, a dodatna mjerenja služe upravo tome, izvijestili su iz Grada Varaždina.
Direktor Hrvatskih voda - VGO za Muru i Gornju Dravu Milan Rezo poručio je ranije da treba razdvojiti političku odgovornost lokalne vlasti od zakonom propisanih stručnih nadležnosti.
„Kad postoje jake indicije da su institucije zarobljene političkom hobotnicom, moraju postojati mehanizmi kojima građani mogu vjerovati”, odgovorio je Bosilj.
Istaknuo je kako dodatnim mjerenjima Grad Varaždin želi građanima dati brzu, potpunu i transparentnu informaciju o tome kakvu vodu piju i postoji li ikakav razlog za zabrinutost.
„Ako je briga za sigurnost i zaštitu građana politika, onda je aktivnost Grada na dodatnom mjerenju ispravnosti vode visoka, najviša politika”, poručio je gradonačelnik.
Erozija povjerenja
Bosilj se osvrnuo i na tvrdnje o povjerenju u institucije, ustvrdivši da ga najviše ruše slučajevi korupcije i kriminala unutar samih institucija.
„Zar treba bolji primjer erozije povjerenja u sustav od činjenice da je protiv bivšeg glavnog državnog inspektora, čovjeka koji je bio na čelu institucije zadužene za nadzor zakonitosti, Uskok pokrenuo istragu zbog sumnje na primanje mita”, naveo je Bosilj.
Hrvatske vode u svom su priopćenju naglasile da pojedinačno uzorkovanje podzemnih voda nije isto što i službeni monitoring stanja podzemnog vodnog tijela te da značenje rezultata i njihovo mjesto u sustavu monitoringa ne određuju gradonačelnik, gradska uprava ni političko priopćenje. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je Grad Varaždin izvijestio o aktiviranju piezometara na području bivšeg Mundusa prema vodocrpilištu Bartolovec radi dodatnog praćenja stanja podzemnih voda.