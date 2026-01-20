Boris Vujčić uskoro se izvanredno obraća

Podsjetimo, Vujčić je dobio u ponedjeljak potpo ru ministara financija eurozone za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, a koraci koji slijede do formalne potvrde smatraju se formalnošću. Vujčić je dobio potporu na sastanku ministara financija 21 države članice eurozone i sada preostaje da ministri financija svih 27 država upute preporuku Europskom vijeću koje formalno donosi konačnu odluku.

Izjava za medije održat će se u 14 sati u glavnoj zgradi Hrvatske narodne banke (HNB), Trg hrvatskih velikana 3.

O potpredsjedniku ESB-a odlučuje se pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebna suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone.

Za potpredsjednika Europske središnje banke, koji će zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa, kojem mandat istječe u svibnju, natjecalo se šest kandidata.

Prije konačne odluke Europskog vijeća potrebno je obaviti konzultacije s Europskom središnjom bankom (ESB) i Europskim parlamentom.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.

Osim Vujčića kandidati su bili Mario Centeno (Portugal), Martinš Kazaks (Latvija), Madis Mueller (Estonija), Olli Rehn (Finska) i Rimantas Šadžius (Litva).