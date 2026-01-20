guverner hnb-a

Boris Vujčić uskoro se izvanredno obraća

I.J./Hina

20.01.2026 u 11:05

Boris Vujčić
Boris Vujčić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
U povodu nominacije za potpredsjednika Europske središnje banke, guverner HNB-a Boris Vujčić dat će izjavu za medije.

Izjava za medije održat će se u 14 sati u glavnoj zgradi Hrvatske narodne banke (HNB), Trg hrvatskih velikana 3.

Podsjetimo, Vujčić je dobio u ponedjeljak potporu ministara financija eurozone za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, a koraci koji slijede do formalne potvrde smatraju se formalnošću. Vujčić je dobio potporu na sastanku ministara financija 21 države članice eurozone i sada preostaje da ministri financija svih 27 država upute preporuku Europskom vijeću koje formalno donosi konačnu odluku.

Za potpredsjednika Europske središnje banke, koji će zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa, kojem mandat istječe u svibnju, natjecalo se šest kandidata.

O potpredsjedniku ESB-a odlučuje se pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebna suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone.

Zbog ključne energetske infrastrukture poput LNG terminala na Krku ili Janafa, a bez promišljanja o sigurnosnim aspektima, Hrvatska bi mogla postati legitimna meta budućih hibridnih napada. Izvor: tportal.hr / Autor: Video: Neven Bučević/tportal.hr

Prije konačne odluke Europskog vijeća potrebno je obaviti konzultacije s Europskom središnjom bankom (ESB) i Europskim parlamentom.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.

Osim Vujčića kandidati su bili Mario Centeno (Portugal), Martinš Kazaks (Latvija), Madis Mueller (Estonija), Olli Rehn (Finska) i Rimantas Šadžius (Litva).

