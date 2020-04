Boris Jokić za Dnevnik Nove TV govorio je o tome što će u situaciji koronavirusa biti s učenicima pred kojima su upisi u srednje škole i fakultete

'Recimo da kažete da ćete nešto napraviti za stotine tisuća ljudi, a nemate plan. To je neodgovorno', ističe.

'Radi se o klasičnom prebacivanju vrućeg krumpira iz ruku politike u ruke stotina tisuća građana. To ne bi trebala biti politika. Politika nije samo slikanje po Facebooku, hodanje po bruxelleskim hodnicima. Politika je prije svega donošenje odluka za te 9-godišnje učenike i učenice i 60-godišnje učiteljice. Stvar je vrlo jednostavna, znate - ako postoje preduvjeti za školu, onda se u školu mora ići. A ako preduvjeta nema, onda škole nema u fizičkom obliku. Sve drugo su improvizacije koje ne vode nikamo', kaže Jokić, koji predlaže da se kreira jasan plan za povratak u škole.

'Zamislite da imate 18 godina, za mjesec dana završavate školu, a ne znate koje ćete ispite polagati niti na koji se fakultet upisati. Djelomično je to pandemija, ali djelomično ljudi u obrazovnom sustavu uopće ne komuniciraju', kaže Jokić koji poziva sve u sustavu obrazovanja da zajedno sjednu i donesu odluke.

Problema imaju i osmaši koji moraju završiti osnovnu i upisati srednju školu.

'Trenutno ocjenjivanje nailazi na probleme, upute nisu dovoljno specifične. Treba im pomoć. Neka se pokuša regularno završiti godina. Možemo je spasiti, da učenike dovedemo do kraja i pripremimo se za iduću godinu. Ne zanima me tko je odgovoran, sad je važno je kako je to imati 9 godina, kako biti roditelj, učenik i maturant', ističe Jokić koji kaže da je sustav pokazao fleksibilnost u ovoj turbulentnoj školskoj godinu obilježenoj štrajkom i pandemijom.

'Roditelji i djeca pokazali su angažman, ali moramo imati plan, političari ne smiju biti neodgovorni. Da ne bude kaosa, da sustav funkcionira normalno', kaže Jokić.