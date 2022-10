Boris Johnson odustao, ništa od velikog povratka u premijersku fotelju

Boris Johnson neće sudjelovati u utrci za vodećeg čovjeka konzervativaca, ostavljajući tako Rishiju Sunaku otvoren put do fotelje novog britanskog premijera, javio je The Guardian

Međutim, Johnson je rekao da se neće kandidirati nakon što je do nedjelje navečer došao do broja od oko 60 zastupnika koji su mu dali podršku, daleko manje od praga od 100 zastupnika Konzervativne stranke u parlamentu koji je potreban za ulazak na glasački listić, piše The Guardian.

Bivši premijer rekao je da se neće kandidirati iako ima potrebnu potporu zastupnika. Navodno je došao do zaključka da 'to jednostavno ne bi bila prava stvar' jer se 'ne može učinkovito vladati ako se nema jedinstvena stranka iza sebe u parlamentu'.

Johnson je rekao da zbog neuspjeha u postizanju dogovora sa Sunakom i Mordaunt, smatra da je najbolja stvar to što neće nastaviti s procesom nominacije i da će dati svoju podršku onome tko uspije'.

'Vjerujem da imam mnogo toga za ponuditi, ali bojim se da ovo jednostavno nije pravi trenutak', rekao je bivši britanski premijer.

Sunak ima više od 140 deklariranih pristaša, dok Mordaunt zaostaje s 25.