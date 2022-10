Ostavka Liz Truss pokrenula je izbore za novog britanskog čelnika: Objašnjavamo što sada slijedi i kada Downing Street 10 dobiva novog stanara

Liz Truss podnijela je ostavku na mjesto britanske premijerke, a u svom obraćanju rekla je da bi, prema dogovoru, ime njezinog nasljednika trebalo biti poznato do kraja sljedećeg tjedna

Šef Odbora 1922, sir Graham Brady rekao je kako se nada da će proces biti zaključen do sljedećeg petka, 28. listopada. Ali, ovisno o broju kandidata i eventualnim neslužbenim dogovorima među njima, to bi moglo biti poznato već u ponedjeljak navečer.

Ako dva ili tri kandidata prikupe podršku 100 zastupnika, što je realna opcija, onda će se održati dva kruga glasanja zastupnika. Prvo glasanje održat će se u ponedjeljak u 15.30 po britanskom vremenu s rezultatima objavljenim u 18 sati. To glasanje trebalo bi suziti broj kandidata na samo dva. Nakon toga postoji opcija da jedan od dva kandidata odustane i da odmah bude poznato ime budućeg lidera. Ako ipak ostanu dva kandidata, održava se tzv. indikativni krug glasanja čiji će rezultati biti poznati u 21 sat po britanskom vremenu. Radi se o krugu glasanja koji bi širem članstvu trebao dati naznaku o tome tko doista ima podršku u stranci i među zastupnicima.

Glasanje će trajati do sljedećeg petka u 11 sati po britanskom vremenu, a rezultati će biti objavljeni kasnije tog dana. U glasanju mogu sudjelovati samo 'kvalificirani članovi', oni koji su članovi stranke najmanje tri mjeseca.

Mogu li zastupnici izbjeći glasanje cijelog članstva stranke?

Da, ako samo jedan jedini kandidat uspije prikupiti podršku 100 parlamentarnih zastupnika. Ali u zadnjem krugu glasanja na izborima za lidera stranke, koji su se održali ovo ljeto, tri su kandidata dobila više od 100 glasova – Rishi Sunak, Liz Truss i Penny Mordaunt.

Koji su kandidati u utrci?

Iako će imena kandidata biti poznata tek u ponedjeljak, već se uvelike spekulira tko bi se mogao uključiti u utrku. Bivši ministar financija iz Johnsonove vlade Rishi Sunak, koji je prošlo ljeto na unutarstranačkim izborima izgubio od Truss, favorit je i očekuje se da će se kandidirati. U četvrtak navečer već je dobio potporu 20 konzervativnih zastupnika.

Vrlo je vjerojatno to da će se Johnson ponovno kandidirati, prema izvorima bliskim bivšem premijeru. I na taj način će vjerojatno izazvati da se u glasanje o budućem lideru uključi cijelo članstvo stranke, što bi mu trebalo ići u prilog.

No Johnson će vjerojatno imati poteškoća u osiguravanju podrške 100 konzervativnih zastupnika, prije svega jer je gotovo 60 ministara, državnih tajnika i pomoćnika dalo ostavke u njegovoj vladi. Johnson je do sada prikupio podršku oko 15 zastupnika, no još se nije službeno oglasio o kandidaturi.