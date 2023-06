Borba protiv malih 'krvopija': Pula pokreće tvornicu sterilnih komaraca

'Rekli bi da je lako uzgojiti komarca, međutim kod uzgoja velikog broja komaraca to moraju bit posebni uvjeti, po pitanju temperature, vlažnosti i na vrijeme treba krenuti s uzgojem da bi do sezone komaraca imali dovljan broj komaraca za ispuštanje'.

Ove godine kontrolira se brojnost komaraca , u Puli će ispuštanje sterilnih komaraca trajati tri mjeseca . 'To je jako velika brojka, milijun i 200 tisuća, ali protokol projekta to tako traži. Kroz 12 tjedana će biti ispušteno po 100 tisuća komaraca', kaže Landeka.

'Ovom metodom ciljamo konkretno na tu vrstu i pokušavamo smanjiti broj uboda tigrastih komaraca upravo zato što tigrasti komarci imaju najveći vektorski potencijal, odnosno prenose najviše različitih zaraznih bolesti', kaže Vignjević. 'Stavimo na rendgen i to je dovoljno da njima ošteti genitalije, da se oni više ne mogu razmnožavati', pojašnjava.

No tehnologija još nije toliko napredovala da sterilni mužjaci pomognu s najvećim krvopijama – poplavnim komarcima. 'To su stvarno milijunske brojke, koje izlijeću u jako kratkom vremenu, a onda bismo mi morali producirati isto tako jako puno tih sterilnih mužjaka, a to u kratko vrijeme još uvijek nismo u mogućnosti', kaže Vignjević.

Zbog čega će se, dok se čeka napredak tehnologije, tretirati iz zraka. Danas upravo to čine na vukovarskom području.