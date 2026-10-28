Bolsonaro izgubio izbore pa 'nestao': SAD mu otvara svoja vrata

Vrhovni sud mu je naložio da u 24 sata preda putovnice u sklopu istrage o pranju novca u kojoj poriče krivicu. Taj je rok istekao, što je dovelo do poništavanja njegovih dokumenata.

Bolsonaro je na nedjeljnim predsjedničkim izborima izgubio od ljevičarskog aktualnog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve.

Njegov otac, bivši predsjednik Jair Bolsonaro, također je otišao u Sjedinjene Države nakon što je odbio priznati poraz od Lule 2022. godine. Jair je kasnije osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara.

Flavio još nije službeno priznao poraz, rekavši da će tražiti poništenje rezultata zbog navodnih nepravilnosti, ali njegova Liberalna stranka priznala je Lulinu pobjedu.

Visoki dužnosnik brazilske savezne policije rekao je da Bolsonaro nije napustio zemlju niti preko jedne regularne migracijske točke.

Desničarski influencer Paulo Figueiredo, koji služi kao svojevrsni neslužbeni glasnogovornik obitelji Bolsonaro, odbio je odgovoriti na pitanja o boravištu Flavija Bolsonara.

SAD priskače u pomoć

Američka vlada objavila je u utorak da će izdati vize Flaviju Bolsonaru, poraženom kandidatu na nedjeljnim predsjedničkim izborima u Brazilu, i članovima njegove obitelji kako bi mogli ući u Sjedinjene Američke Države, izjavio je visoki dužnosnik američkog State Departmenta.

„Američki State Department izdat će vize Flaviju Bolsonaru i članovima njegove obitelji te im omogućiti ulazak u Sjedinjene Američke Države”, rekao je taj dužnosnik pod uvjetom anonimnosti, ne potvrdivši da se poraženi kandidat već nalazi na američkom teritoriju, nakon što su brojni mediji objavili da je pobjegao iz Brazila.



Ranije su brojni mediji, među njima CNN i The New York Times, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, izvijestili da je brazilski senator pobjegao iz Brazila u Sjedinjene Američke Države.

