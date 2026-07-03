Bogaćenje bez presedana: Američki predsjednik zarađuje milijarde dok sjedi u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump u posljednjih godinu i pol nije uzrokovao samo promjene na domaćoj i svjetskoj političkoj sceni, već i na svom bankovnom računu

Otkako je u siječnju 2025. godine Trump ponovno zasjeo u Bijelu kuću, njegovo je bogatstvo naglo poraslo. Novo financijsko izvješće pokazuje da je poraslo i njegovo osobno bogatstvo, ali i da su njegova odmarališta na Floridi ostvarila rekordan rast prihoda. Kako piše CNN, to je još jedan pokazatelj toga kako se Trumpov osobni posao i predsjednička politika preklapaju. Ističu da je on svoja imanja na Floridi, Mar-a-Lago i Trump National Doral, posjetio više od dvadeset puta otkako se vratio na poziciju predsjednika SAD-a te je tijekom svojih boravaka organizirao donatorske i republikanske gala večere i ugostio strane dužnosnike, a njegovim su se primjerom poveli čelnici brojnih industrija i političkih skupina.

Osim toga, Trump je povećao prihode od Mar-a-Laga povećanjem članarine na milijun dolara (s prethodnih 100 tisuća) prije samih izbora. Za članove ovog raskošnog resorta to znači da za milijun dolara imaju priliku porazgovarati s predsjednikom SAD-a u neformalnom okruženju. Godišnje izvješće Ureda za vladinu etiku pokazalo da je on od svojih nekretnina na Floridi zaradio čak 491,1 milijun dolara, čemu treba pridodati gotovo 60 milijuna dolara prihoda od licencnih ugovora sa stranim tvrtkama koje su tako dobile pravo korištenja Trumpova imena. No sve je to zanemarivo kad se pogleda prihod od kriptovaluta jer je Trump zaradio 1,4 milijarde dolara zahvaljujući memecoinu $TRUMP (635,1 milijun) i tvrtki World Liberty Financial (791,1 milijun dolara). Samo u 2025. godini prijavio je gotovo tri puta više prihoda od kriptovaluta nego što je ostvario vođenjem svog poslovnog carstva. Prema izvještaju, u svojoj prvoj godini na dužnosti zaradio je najmanje 2,2 milijarde dolara. 'Znate zašto profitiram? Zato što burza raste. Svi profitiraju', rekao je Trump novinarima i dodao da 'nikada ne razgovaram ni s kim od ljudi koji upravljaju novcem'. Nijedan predsjednik dosad nije koristio Bijelu kuću za bogaćenje