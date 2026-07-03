Bogaćenje bez presedana: Američki predsjednik zarađuje milijarde dok sjedi u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump u posljednjih godinu i pol nije uzrokovao samo promjene na domaćoj i svjetskoj političkoj sceni, već i na svom bankovnom računu
Otkako je u siječnju 2025. godine Trump ponovno zasjeo u Bijelu kuću, njegovo je bogatstvo naglo poraslo. Novo financijsko izvješće pokazuje da je poraslo i njegovo osobno bogatstvo, ali i da su njegova odmarališta na Floridi ostvarila rekordan rast prihoda.
Kako piše CNN, to je još jedan pokazatelj toga kako se Trumpov osobni posao i predsjednička politika preklapaju.
Ističu da je on svoja imanja na Floridi, Mar-a-Lago i Trump National Doral, posjetio više od dvadeset puta otkako se vratio na poziciju predsjednika SAD-a te je tijekom svojih boravaka organizirao donatorske i republikanske gala večere i ugostio strane dužnosnike, a njegovim su se primjerom poveli čelnici brojnih industrija i političkih skupina.
Osim toga, Trump je povećao prihode od Mar-a-Laga povećanjem članarine na milijun dolara (s prethodnih 100 tisuća) prije samih izbora. Za članove ovog raskošnog resorta to znači da za milijun dolara imaju priliku porazgovarati s predsjednikom SAD-a u neformalnom okruženju.
Godišnje izvješće Ureda za vladinu etiku pokazalo da je on od svojih nekretnina na Floridi zaradio čak 491,1 milijun dolara, čemu treba pridodati gotovo 60 milijuna dolara prihoda od licencnih ugovora sa stranim tvrtkama koje su tako dobile pravo korištenja Trumpova imena.
No sve je to zanemarivo kad se pogleda prihod od kriptovaluta jer je Trump zaradio 1,4 milijarde dolara zahvaljujući memecoinu $TRUMP (635,1 milijun) i tvrtki World Liberty Financial (791,1 milijun dolara).
Samo u 2025. godini prijavio je gotovo tri puta više prihoda od kriptovaluta nego što je ostvario vođenjem svog poslovnog carstva.
Prema izvještaju, u svojoj prvoj godini na dužnosti zaradio je najmanje 2,2 milijarde dolara.
'Znate zašto profitiram? Zato što burza raste. Svi profitiraju', rekao je Trump novinarima i dodao da 'nikada ne razgovaram ni s kim od ljudi koji upravljaju novcem'.
Nijedan predsjednik dosad nije koristio Bijelu kuću za bogaćenje
Za stručnjake za etiku Trumpovo spajanje politike i profita u najmanju je ruku sporno, osobito zato što se prije ponovnog preuzimanja dužnosti obvezao da se neće miješati u upravljanje svoje tvrtke te je svu imovinu stavio u posebnu zakladu kojom upravljaju njegova djeca, kao što je to bio slučaj tijekom njegova prvog mandata.
'Za ovo jednostavno nema presedana', rekla je Barbara Perry, povjesničarka predsjedništva u Miller Centru Sveučilišta Virginia, dodajući: 'Ovo je iznad svega što smo ikada vidjeli u predsjedništvu.'
Kritičari ističu da Trumpovo bogaćenje, dok sjedi u Bijeloj kući, nije ilegalno, ali je etički sporno.
Povjesničari kažu da su prošli primjeri toga blijedi u usporedbi s profitom koji su Trump i njegov obiteljski posao ostvarili otkako se vratio na vlast.
'To je velika razlika između Trumpa i njegove obitelji i drugih predsjednika', rekla je Perry i dodala: 'Zarađivanje novca rukama i nogama na dužnosti nije ilegalno, ali je neetično. Većina predsjednika to nije htjela učiniti.'
Primjerice, Harry Truman napustio je Bijelu kuću bez ikakvih prihoda osim svoje vojne mirovine, tvrdeći da je pogrešno komercijalizirati prestiž i dostojanstvo predsjedničke funkcije, a George W. Bush svoja je sredstva prije preuzimanja te funkcije stavio u zakladu te je, kad je odlazio iz Bijele kuće, rekao da ne zna kako je ekonomska kriza 2008. godine utjecala na njegovo osobno bogatstvo.
Etička tijela tvrde da je Trumpova zarada od kriptovaluta osobito problematična, pogotovo zato što je u Bijeloj kući povukao niz poteza koji su koristili njegovu poslovanju, kao i tvrtkama povezanim s drugim visokim dužnosnicima administracije. Naime Trump je hvalio kriptoindustriju u svojim prvim mjesecima nakon povratka na dužnost, a u prošlosti ju je odbacio kao 'katastrofu koja samo čeka da se dogodi'.
Tome treba pridodati i činjenicu da je potpisao zakon kojim se podržavaju stablecoini, oblik kriptovalute, samo četiri mjeseca nakon što je World Liberty Financial pokrenuo svoj pothvat s digitalnom valutom, a ta je tvrtka Trumpu donijela najmanje 500 milijuna dolara u 2025. godini. Treba istaknuti i to da je u listopadu 2025. godine pomilovao Changpenga Zhaoa, milijardera i osnivača kriptovalute Binance.
'Naravno da je to sukob interesa', rekao je za BBC Richard Painter, bivši glavni odvjetnik za etiku Bijele kuće za vrijeme Georgea W. Busha.
'Ovo je vrlo, vrlo uznemirujuća situacija za američki narod – vidjeti svog predsjednika kako zarađuje toliko novca', rekao je Painter.