Trump najavio izgradnju jednog od najvećih javnih golf terena na svijetu

"Izgradit ćemo jedan od najvećih golf terena bilo gdje u svijetu koji će, što je važno, također biti dostupan javnosti", najavio je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu. Oko 600 metara dugačak bazen proteže se između Spomenika Lincolnu i Spomenika Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga Jr.-a "Sanjao sam san" 1963.

Trump je nedavno naredio da se ova znamenitost obnovi po cijeni od 14.2 milijuna dolara. U sklopu projekta, pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao "plavu boje američke zastave".