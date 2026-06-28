WASHINGTON

Trump najavio izgradnju jednog od najvećih javnih golf terena na svijetu

M.Č./Hina

28.06.2026 u 23:02

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: BONNIE CASH / POOL
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je reflektirajući bazen National Malla sada "u punoj funkciji" nakon što je oštećen te da će u rujnu započeti radovi na golf terenu u Washingtonu koji će biti otvoren za javnost

"Izgradit ćemo jedan od najvećih golf terena bilo gdje u svijetu koji će, što je važno, također biti dostupan javnosti", najavio je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu. Oko 600 metara dugačak bazen proteže se između Spomenika Lincolnu i Spomenika Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga Jr.-a "Sanjao sam san" 1963.

Trump je nedavno naredio da se ova znamenitost obnovi po cijeni od 14.2 milijuna dolara. U sklopu projekta, pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao "plavu boje američke zastave".

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Reflektirajući bazen pražnjen je i popravljan nakon što su se alge i ljuštenje boje pojavile samo nekoliko tjedana nakon obnove vrijedne 14,7 milijuna dolara. Ljuštenje boje i rast algi bili su vidljivi u bazenu ubrzo nakon što je Trump 6. lipnja proglasio projekt obnove dovršenim, a Trump je prijetio zatvorskom kaznom svakome tko bude uhvaćen u oštećenju bazena.

Trump je najavio da će radovi na obnovi washingtonskog golf terena East Potomac Golf Links započeti u rujnu, obećavajući preobrazbu stoljetnog javnog golf terena u jedan od najboljih na svijetu.

Rekao je da je odlučio započeti radove na obnovi nakon što je ranije tijekom dana obišao lokaciju s ministrom unutarnjih poslova Dougom Burgumom i arhitektom golf terena Tomom Faziom.

„Odlučeno je da ćemo na ovom fantastičnom mjestu, s vodom i neusporedivim pogledom na spomenike Washingtona, izgraditi jedan od najvećih golf terena bilo gdje u svijetu... Teren je praktički neupotrebljiv! Radovi na novom terenu, koji će brzo ići, počet će 1. rujna“, rekao je u objavi na mreži Truth Social.

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