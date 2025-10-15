Avion američkog ministra rata morao prisilno sletjeti u Britaniju

nakon sastanka nato-a

Američki ministar obrane Pete Hegseth
Američki ministar obrane Pete Hegseth Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Zrakoplov u kojem se nalazio američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je prisilno sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog pukotine na vjetrobranskom staklu, priopćio je Pentagon

'Zrakoplov je sletio prema standardnim procedurama i svi putnici, uključujući ministra Hegsetha, su sigurni', rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell. Ministar je bio na povratku sa sastanka ministara obrane NATO-a u Bruxellesu, piše Reuters.

Ovo nije prvi slučaj da američki vojni zrakoplovi koji prevoze visoke dužnosnike imaju tehničkih problema. Ranije ove godine zrakoplov američkog državnog tajnika Marca Rubia morao je vratiti put u Washington zbog mehaničkog kvara tijekom leta prema Münchenu.

