Avion američkog ministra rata morao prisilno sletjeti u Britaniju

'Zrakoplov je sletio prema standardnim procedurama i svi putnici, uključujući ministra Hegsetha, su sigurni', rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell. Ministar je bio na povratku sa sastanka ministara obrane NATO-a u Bruxellesu, piše Reuters.

Ovo nije prvi slučaj da američki vojni zrakoplovi koji prevoze visoke dužnosnike imaju tehničkih problema. Ranije ove godine zrakoplov američkog državnog tajnika Marca Rubia morao je vratiti put u Washington zbog mehaničkog kvara tijekom leta prema Münchenu.